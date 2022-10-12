所羅門群島首批32名警察前往中國受訓

所羅門群島/中國/太平洋

所羅門群島皇家警察部隊10月11日宣布，一個由32名警察組成的代表團首次前往中國接受培訓。這是兩國關係深化的標誌之一。今年4月，兩國正式簽署了中所政府間安全合作框架協議。所羅門警方在聲明中說，32名警官將在為期一個月的時間裡訪問中國的不同警察局和部門。

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所羅門群島皇家警察部隊周二發表的聲明稱，“由副局長維瓦索（Ian Vaevaso）先生和助理局長途加（Evelyn Thugea）帶領的所羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）32名警官組成的代表團前往中國進行為期一個月的培訓。”

聲明指出：“維瓦索副局長先生對中國政府的慷慨支持表示非常感謝。此次培訓是中華人民共和國（PRC）和所羅門群島政府簽署的警察合作項目的一部分，屬於警察合作項目。”

維瓦索談到：“培訓將提高所羅門群島皇家警察部隊官員的能力，進一步提高所羅門群島皇家警察部隊的能力，在培訓中插入一些新的戰術和技能組合，警官們將獲得新的戰術和技能組合，並在回國後適用於其職責。”

維瓦索說，這是所羅門群島皇家警察部隊歷史上最大規模的一個訪問外國進行專業警察培訓的代表團，“他相信這種先進的警察培訓計畫對所羅門群島皇家警察部隊發展成為該地區最好的警察部隊之一至關重要”。

據介紹，此行中，所羅門群島皇家警察部隊代表團將接受進一步的專業培訓課程，並有機會參觀中國不同的警察局和部門，與中國警察同仁交流警務方面的專業知識。

據《衛報》報導，澳大利亞向所羅門群島警察提供培訓，並參與協助該群島的安全工作已有幾十年。去年，當騷亂震撼了首都霍尼亞拉時，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）要求澳大利亞政府派遣安全人員幫助恢復秩序。

索加瓦雷上周曾前往堪培拉進行訪問，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）等澳方官員舉行會談。期間，索加瓦雷向阿爾巴尼斯表示，他不會允許所羅門群島被用於外國軍事設施或外國機構。