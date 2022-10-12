緬甸原國務資政昂山素季刑期再增3年，累計刑期已達26年

緬甸/亞洲/政治

10月12日，緬甸原國務資政昂山素季被控所涉收受商人吳貌偉（Maung Weik）賄賂案在內比都監獄中的特別法庭宣判，法庭宣布昂山素季罪名成立，判處其3年監禁。至此，昂山素季已被累計判處26年監禁。2021年2月緬甸發生軍事政變，政變以緬甸國防軍成功推翻由昂山素季領導的全國民主聯盟政權而告一段落。軍方同時拘捕了昂山素季、總統溫敏等領導人，並對抗議民眾進行大規模鎮壓。

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此前，昂山素季被緬甸軍政府當局指控由於違反自然災害管理法、進出口管理法、國家機密法以及涉多項貪腐罪名，被判處23年監禁。目前，昂山素季還有非法租用和購買直升機等五項指控正在審理中，每項指控最高可判處15年監禁。現年77歲的昂山素季被單獨關押在首都內比都的一所監獄裡。

據法新社報導，國際特赦組織的一位發言人周三抨擊這次審判是一個騙局，“不能認真對待”。他們說：“緬甸軍方對昂山素季提出了一個又一個莫須有的指控，作為鎖定和打壓任何及所有反對者的更廣泛運動的一部分。”

緬甸軍政府發言人沒有對評論請求作出回應。記者被禁止參加法庭聽證會，昂山素季的律師被禁止對媒體講話。自政變以來，她的許多政治盟友也被逮捕，其中一位首席部長被判處75年監禁。

自軍方奪取政權以來，緬甸一直處於動蕩之中，引發了廣泛的武裝抵抗。軍政府以鎮壓作為回應，人權組織稱，鎮壓包括夷平村莊、大規模法外處決和空襲平民。

據聯合國兒童基金會介紹，自政變以來，已有超過100萬人流離失所。根據目前設立在泰國的監督組織“政治犯援助協會”收集的詳細名單，緬甸安全部隊至少殺害了2343名平民，逮捕了15821人。