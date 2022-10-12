韓總統尹錫悅似將戰術核武列為延伸威懾選項

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據韓聯社周三報導，韓國總統尹錫悅似乎在加強對朝延伸威懾力量方面慎重考慮包括重新部署戰術核武在內的核武裝方案。

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韓國總統辦公室一名高官10月12日在接受韓聯社電話採訪時就有關問題表示，尹錫悅着眼於大幅加強對朝延伸威懾力量，正對各種選項進行全盤審視。報導稱，此番話暗示，重新部署戰術核武事實上已被列為“各種選項”之一。

報導提及，尹錫悅曾在競選總統期間就部署戰術核武、有關引進北約式“核共享”模式的意見屢次表明消極立場。他就任總統後提出對朝政策路線圖“大膽構想”，並向朝方提出相關提議，但遭到朝方拒絕，且朝方進一步加碼挑釁，半島安全局勢空前嚴峻。

在此背景下，尹錫悅對核武裝的看法似乎出現變化。他前一天就記者有關提問表示，正在傾聽韓美朝野等各方意見。此番話與他之前的態度有所不同。上述韓國總統室官員稱，近日提出核武裝必要性的意見較前增多，這的確讓尹錫悅更費心思。

但據悉，尹錫悅將堅持不脫離《不擴散核武器條約》（NPT）體系的立場。也就是說，韓國通過自主開發核武進行核武裝並非現階段的考慮選項。韓國總統室方面正在關注輿論走向。因為即使在核不擴散體系內獲得美方同意推進戰術核武部署，也需要形成國民廣泛共識。

上述官員稱，要打破我們長期恪守的原則，如何向韓國國民解釋並形成廣泛共識，這個問題十分重要。另一名韓國高官表示，有關問題還涉及到美國，然而目前還沒到與美方討論該問題的階段，當前各方提出有關部署戰術核武的意見為時尚早。