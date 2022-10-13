加日外長同意就情報共享協定開始談判 加外長：將加大對印太地區參與力度

日本/加拿大/印太

在結束了對韓國的訪問後，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）10月11日在東京與日本外務大臣林方正舉行了會談。據悉，兩國外長同意就簽署一項情報共享協定開始談判，以促進雙方的安全合作。喬利13日還拜會了日本首相岸田文雄。她表示加方有意在安全等領域，於印太地區發揮更大作用。

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據日本外務省介紹，喬利在當地時間周二下午與林方正進行了約45分鐘的會談，並出席了聯合記者會。據日方介紹，林方正表示，真誠地歡迎喬利外長對日本的訪問，因為這不僅將把良好和密切的加日關係提升到新的高度，而且還表明加拿大作為一個印太國家積極參與該地區的事務。喬利表示，希望通過對日本的訪問，展現加拿大在印太地區的積極參與。

據悉，兩位外長隨後同意，隨着安全環境變得更具挑戰性，實現加拿大和日本共同的“自由開放的印度-太平洋”的願景對地區和平與繁榮至關重要，並宣布了一項加拿大-日本行動計畫，以促進這一願景。該行動計畫將成為未來加日合作的指南針。

據加拿大外交部的聲明介紹，該行動計畫為兩國未來在六個領域的雙邊合作提供了路線圖。這些領域包括：“1.法治；2.維和行動、建設和平和人道主義援助及救災 ；3.能源安全；4.衛生安全和應對新冠疫情；5.自由貿易促進和貿易協定的實施；6.應對環境問題和氣候變化。”

加方指，喬利重申，加拿大致力於加強與日本在一系列廣泛問題上的接觸和深化合作，如支持基於規則的國際秩序，包括基於規則的多邊貿易體系、供應鏈復原力、氣候變化、虛假信息和經濟增長。喬利重申，加拿大致力於為日本的經濟安全作出貢獻，“我們致力於成為能源、糧食、關鍵礦產和新興技術的可靠提供者”。

加方表示，兩國外長歡迎啟動關於《基本情報保護協定》的談判，該協定將促進信息共享並支持國防採購。該協定將有助於深化加拿大與日本的安全合作，提高加日軍隊的互操作性。喬利周二在推特上寫道：“通過情報交流，我們將能夠更好地應對國內的威脅，並與合作夥伴一起努力，在該地區創造更大的穩定。”

加方稱：“部長們再次譴責俄羅斯對烏克蘭的非法和無理的入侵。他們還強烈譴責俄羅斯對烏克蘭平民和民用基礎設施的持續攻擊。他們承諾將繼續在七國集團內部共同努力，保持協調和統一的應對。部長們共同關注伊朗的人權狀況，喬利部長強調加拿大聲援那些勇敢的婦女和所有為人權得到尊重的未來而奮鬥的人”。

加方稱：“部長們還討論了對地區安全問題的共同關注，包括中國在台灣海峽、南中國海和東中國海的升級和破壞穩定的行動。他們譴責朝鮮最近和持續的彈道導彈發射，這威脅到整個印太地區的和平、安全和穩定。”

喬利周三在東京出席活動時表示，加拿大的外交政策將對印太地區更為關注。她還透露，加拿大政府將於近期公布其印太戰略。喬利在活動上發言強調：“世界的未來與印太地區相聯”，“加拿大一貫聚焦於同歐洲的關係，但我們也是太平洋國家。如今，到了政策的重要轉折點”。她表示加方有意於安全等領域，在印太地區發揮更大作用。

喬利周四還前往首相官邸拜訪了日本首相岸田文雄。據日方介紹，岸田歡迎喬利擔任外長後首次訪問日本，並指日本和加拿大同為七國集團成員，是印太地區的重要合作夥伴，共享自由、人權和法治等普世價值，並希望共同致力於實現“自由開放的印度-太平洋”。雙方一致認為，日本和加拿大將繼續在各個領域密切合作，為明年七國集團廣島峰會取得成功而努力。