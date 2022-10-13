日防相：朝鮮或已做好核試驗準備，攔截朝鮮導彈變得困難

朝鮮/日本/韓國

自東京方面消息，日本防衛大臣濱田靖一10月13日在國會參議院外交防衛委員會上表示，朝鮮推進了核試驗場修復作業，“有可能做好了實施核試驗的準備”，有意與美國和韓國一起全力進行警戒監視。當談及朝鮮開發高超音速武器和變軌飛行的導彈時，他還指出：“（朝鮮）導彈相關技術正在迅速進步。攔截變得困難，這是事實。”

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朝鮮12日實施向朝鮮半島西側的黃海發射2枚“遠程戰略巡航導彈”的試驗，朝鮮最高領導人金正恩親臨現場指導。9月25日至10月9日，朝方實施了共計7次彈道導彈等發射訓練，金正恩也親臨指導。韓國和國際社會對朝鮮相繼發射彈道導彈後有可能強行實施第7次核試驗的擔憂加劇。

據共同社報導，濱田靖一當天在談及朝鮮開發高超音速武器和變軌飛行導彈的動向時指出，“技術正在迅速進步。攔截變得困難，這是事實”。據了解，日本外務大臣林芳正主張說，考慮到朝鮮嚴峻的經濟狀況，聯合國安理會的對朝制裁決議“已經取得了一定效果”。

林芳正還表示將與美韓等合作，呼籲聯合國成員國完全履行安理會決議。他強調將致力於強化日美同盟、美韓同盟的威懾力。

值得一提的是，日本神戶市的三菱重工業公司神戶造船所周二舉行了預定2024年3月入列海上自衛隊的最新型潛艇的命名和下水儀式。潛艇名稱定為“迅鯨”，意思是在海中迅速行進的鯨魚。

另一方面，對於朝鮮4日發射飛越日本上空的彈道導彈後，全國瞬時警報系統（J-ALERT）錯誤發送了信息，據日本內閣官房副長官磯崎仁彥介紹稱：“相關政府部門將合作探討改善措施”。