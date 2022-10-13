朝鮮發射一枚新的巡航導彈

遠程巡航導彈測試

朝鮮又發射了一枚新的巡航導彈。美聯社報導，南韓合同參謀本部表示，朝鮮14日凌晨向東部海域發射一枚彈道導彈，但南韓方面未提供飛行距離等進一步細節。另外，朝鮮稍早還派出10架戰機飛近兩韓邊界。

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朝鮮自9月25日至10月12日7次發射彈道導彈， 10月4日一枚彈道導彈飛越日本領空，導致日本當局發出警報。這是自美國副總統卡瑪拉·哈里斯上周訪問南韓以來，朝鮮第五次發射導彈，並相隔五年後再度飛越日本領空。朝鮮10月6日、10月9日分別向日本海發射了2枚短程彈道導彈。

日本首相岸田文雄多次譴責朝鮮的好戰做法，表示“絕不能容忍”。日本政府10月9日通過在北京的日本駐中國大使館渠道向朝鮮提出嚴正抗議。

日本防衛省10月4日召開相關官員的會議，防衛大臣濱田靖一向媒體表示，防衛省做出了導彈不會飛抵日本的判斷，因此，未實施基於《自衛隊法》的彈道導彈摧毀措施。

日本廣島大學大學院助理教授伊藤隆太(Ryuta Ito)認為，朝鮮與中國對日本都構成重大的威脅，雖然朝鮮除了核武之外，軍事實力明顯較中國弱，但目前日本與中國的戰爭仍在可控範圍內，與朝鮮則不然，所以更加危險。

此前，俄羅斯衛星通訊社轉引韓聯社報道說，朝鮮10月13日發射了2枚遠程戰略巡航導彈，摧毀了2000公里外的目標。報道援引朝中社消息指出，導彈“在韓國黃海上空飛行10234秒，準確命中2000公里外的目標”。

韓聯社披露，朝鮮領導人金正恩此前於本周觀摩了遠程戰略巡航導彈的試射，對核力量“響應的高超能力”表示滿意。