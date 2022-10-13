韓國政府：與美方討論適時在韓部署戰略武器

朝鮮/韓國/美國

據韓聯社報導， 隨着朝鮮核導威脅進一步升級，韓國政壇不斷談及重新在韓部署美國戰術核武、與美共享核武等各種延伸威懾方案。在此背景下，韓國外交及國防部門透露，韓美正在討論經協商適時在韓部署美國戰略武器的方案。韓國總統尹錫悅10月13日在受訪時表示，正在傾聽韓國內部和美國朝野有關延伸威懾的各種意見，並就各種可能性加以縝密斟酌。

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據朝中社報道，朝鮮12日實施向朝鮮半島（韓國稱韓半島）西側的黃海發射2枚“遠程戰略巡航導彈”的試驗，朝鮮最高領導人金正恩親臨現場指導。報道稱試驗取得成功，金正恩表示“非常滿意”，提出“必須要集中一切力量”加速強化和發展核戰鬥武裝力量。朝鮮在9月25日至10月9日，實施了總計7次彈道導彈等發射訓練，金正恩也親臨指導。

據韓聯社報導，韓國外交部發言人任洙奭13日在例行記者會上就韓方是否同美方就重新部署戰術核武或共享核武進行協商的提問回答說，韓美正在就加強延伸威懾力的具體合作方案進行討論，包括經協商適時部署美國戰略武器等。在朝鮮核導能力不斷升級的嚴峻形勢下，政府將為守護國民的生命安全保持固若金湯的韓美防衛態勢。

當天早些時候，韓國國防部次官（副部長）申範澈也在一檔廣播節目中表示，比起重新部署戰術核武，韓方先以與美協商並適時在韓半島部署可用的美國戰略武器，以此遏制朝鮮最為可取。對於韓半島是否需要與美共享核武的問題，申範澈回答說，韓美尚未就此進行討論，而是就美國將派何種戰略武器、對朝展示何種威力，以遏制朝鮮威脅管控形勢等進行討論。

報導指，對於“應在平時在韓半島周邊部署美國戰略攻擊機、核動力航母、核動力潛艇等”的主張，申範澈表示，這種情況可謂是兩國共享核武，但雙方目前沒有就這些內容進行討論。他說，目前不宜透露以何種方式、何時部署美方戰略武器，在此只能透露韓美正在討論延伸威懾的各種選項。

報導提及，有觀點認為，由於美國其間堅持不擴散政策基調，在韓重新部署戰術核武的方案恐難得到美方響應。因此，韓國外交部和國防部就有關問題保持慎重態度。若政府放棄無核化政策基調，還需就此考慮對鄰國等韓半島安全形勢所產生的影響。

值得一提的是，針對記者提出“有報道稱韓方已請求美方進行核共享”相關提問，尹錫悅周三在上班路上受訪時表示，正在傾聽韓國內部和美國朝野有關延伸威懾的各種意見，並就各種可能性加以縝密斟酌。尹錫悅指出，作為總統難以對相關安全事項給予公開核實和明確回答。

韓媒《朝鮮日報》周三報導稱，據悉，為應對朝鮮實施第七次核試，韓方已向美方提議提升延伸威懾力，共享戰術核武，雙方就核航母戰鬥群、核動力潛艇的循環部署等進行協商。不過，韓國統一部官員亦表示，政府基本上尊重並致力於落實韓朝之間達成的所有協議，《韓半島無核化共同宣言》也不例外。