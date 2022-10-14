伊朗活動人士呼籲周六舉行大規模示威

抗議遊行

周六，伊朗活動人士呼籲在全國範圍內舉行大規模抗議活動，儘管遭到了致命的鎮壓，但由瑪莎•阿米尼(Mahsa Amini)之死引發的抗議運動已經進入了第五個星期。

廣告 繼續瀏覽後續

對這位 22 歲的伊朗庫爾德人 9 月 16 日死亡的憤怒引發了伊朗自 2019 年抗議石油資源豐富國家天然氣價格上漲以來最大規模的抗議和暴力浪潮。

阿米尼於 9 月 13 日被德黑蘭的道德警察逮捕，罪名是涉嫌違反伊斯蘭共和國對女性的嚴格着裝規定，包括戴面紗。根據她父親拒絕的一份醫療報告，伊朗當局說，這名年輕女子死於疾病，而不是“毆打”。她的堂兄聲稱她在“頭部受到猛烈打擊”後死亡。

從那時起，年輕女性、學生和女學生帶頭抗議，她們高呼反政府口號，點燃頭巾並與安全部隊發生衝突。

據總部位於奧斯陸的伊朗人權（IHR）協會稱，自 9 月 16 日以來，至少有 108 人被殺。就其本身而言，國際特赦組織對“被伊朗安全部隊殺害”的至少 23 名兒童的死亡表示遺憾，並補充說他們的年齡在 11 至 17 歲之間。

地方當局周五報道，作為抗議活動的一部分，兩名安全部隊成員在南部的法爾斯省被槍殺，使自爭端開始以來被殺的安全部隊成員人數至少達到 20 人。媒體。

儘管當局阻止了對 Instagram 和 WhatsApp 等流行應用程序的互聯網訪問，但活動人士周六在“終結的開始！”的口號下發起了大規模抗議活動的在線呼籲。的政權。

他們鼓勵年輕人和伊朗民眾在沒有安全部隊的地方示威，並高呼“去死獨裁者”，以紀念最高領袖哈梅內伊。

抗議運動在國外引發了聲援集會，西方對被指控參與鎮壓的伊朗官員和機構實施制裁。

周五，德黑蘭譴責法國總統馬克龍的言論，馬克龍周三對示威的“女性”和“年輕人”表示“欽佩”。他再次表示，“法國以非常明確的方式譴責伊朗政權14日進行的鎮壓”。

伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼（Nasser Kanani）周五在一份聲明中說，馬克龍先生的言論是“干涉”，它們有助於鼓勵“暴力人民和罪犯”。分析人士表示，反政府抗議活動的多面性，包括年輕人在某些街區聚集成小團體以避免被發現，使得執法部門難以試圖阻止他們。

改革派報紙《Etemad》周四在其頭版發表的一封公開信中呼籲伊朗最高安全官員停止​​以“有時是錯誤的借口”進行逮捕。很少，德黑蘭警方周五宣布，他們將調查對其一名特工的騷擾指控。根據國外頻道發布的一段視頻，後者是在他似乎正在撫摸一名剛剛被捕的示威者時拍攝的。

最近幾天，示威者和安全部隊之間發生了致命的衝突，特別是在馬薩·阿米尼（Mahsa Amini）所在的庫爾德斯坦省首府薩南達傑（Sanandaj）。

紮黑丹市（東南部）也發生了 9 月 30 日抗議活動。據稱一名警察強姦一名年輕女孩的示威活動中引發的暴力事件的影響，根據《國際衛生條例》，至少有 94 人死亡。