台灣外海現壯觀“海嘯雲”民眾稱奇

外海奇觀

台灣苗栗西部海岸線從竹南到苑裡一帶，本週出現奇特景觀，整個海平面出現特殊雲層，彷彿把海岸吞沒了，民眾目擊都嘖嘖稱奇，趕緊用手機拍攝下來。

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10月12日傍晚，苗栗竹南外海被特殊雲層籠罩，從高處遠眺，整個龍鳳漁港外海的雲層宛如“沙塵暴”來襲，又像“海嘯”席捲而來。

奇特雲層的範圍相當大，北到新竹的南寮，南到苗栗的後龍都可以看的到，讓目擊民眾趕緊拿出手機，拍下這個難得一見的景象。

目擊民眾賴文鑫說：“很神奇，好像沙塵暴一樣又像海嘯，很驚奇啦！像這種天有異象，在氣象學來講的話也是很難碰到的。”

白天來到後龍地區，天氣晴朗，視野良好，白天可以看到遠處的海平面，跟12日傍晚民眾拍到景象差很多；當地民眾表示，每當秋天“九降風”來的時候，海邊就會出現這種特殊景象。

後龍居民：“要秋風吹起的時候，九降風吹起來，就會有這種情形。”

氣象專家表示，民眾拍到的特殊雲層，是屬於“滾軸雲”。

台中氣象站主任柯俊賢說：“類似好像是滾軸雲，北方的冷空氣過來，大概就是碰到暖空氣，然後整個擡升起來，在海邊比較容易發現。由於這幾天受到東北季風的影響，西部海面上空，冷熱空氣交替，因此出現奇特的“滾軸雲”。