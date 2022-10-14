平壤新動向：深夜多點同時開射

韓國/朝鮮

韓國報告，朝鮮於13日晚至14日凌晨，出動戰鬥機群示威性飛越韓軍防空預警線，之後發射短程彈道導彈，在深夜進行“多點同步挑釁”。朝鮮今年發射彈道導彈共24次，發射巡航導彈共3次。

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據韓聯社今天報道稱，朝鮮夜間發起多點同步挑釁。

據韓國聯合參謀本部（聯參）14日說，13日晚10時30分許至當天凌晨0時20分許，朝鮮出動10餘架戰機在韓軍設定的“戰術行動線”（TAL）以南進行示威飛行。朝軍戰機在戰術行動線以南的西部內陸地區飛至韓朝《九一九軍事協議》所設定的禁飛區以北5公里（軍事分界線以北25公里）處，在東部內陸地區飛至禁飛區以北7公里（軍事分界線以北47公里）處。在西部海域，朝鮮軍機最南飛至西海北方界線（NLL）以北12公里處。

對此，韓軍緊急出動了包括F-35A戰機在內的空中戰力進行反制。

據該報道，示威飛行過後，朝鮮於上午1時49分許在平壤順安一帶向東海發射了1枚短程彈道導彈（SRBM）。據韓軍研判，該導彈射程700多公里，射高50千米，飛行速度為6馬赫。聯參表示，軍方已強化監視和警戒力度，在韓美緊密合作下保持高度戒備態勢。

上午2時17分許，朝中社援引朝鮮總參謀部發言人的發言報道稱，南朝鮮軍（韓軍）前一天在朝鮮第五軍駐地前方地區進行了10餘個小時的炮擊，朝鮮嚴重關注敵人的挑釁行動，並採取強硬的軍事反制措施。

朝鮮今年發射彈道導彈共24次，發射巡航導彈共3次。此次是韓國新政府成立以來朝鮮第13次發射導彈。朝鮮國務委員會委員長金正恩從9月25日至10月9日對朝鮮人民軍戰術核武器運用部隊、遠程炮兵部隊及航空部隊的訓練進行指導，朝鮮其間共發射7次彈道導彈。