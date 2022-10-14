朝鮮擾飛增射導彈 提戰術核武並模擬拿下韓國要塞

朝鮮/日本/韓國

14日凌晨1點50分左右，朝鮮從首都平壤的順安附近向日本海發射了1枚短程彈道導彈。日本政府透露，推定導彈飛行約650公里，落在日本專屬經濟區（EEZ）外。韓國政府14日對“設想使用戰術核武器的空前頻繁的導彈挑釁行徑”予以強烈譴責，宣布把參與朝鮮核與導彈開發等的15名個人和16家機構列入單邊制裁名單。這是韓國時隔約5年再度實施單方面制裁。

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據共同社今天報道稱，朝鮮今年第27次發射導彈，彈落在日本EEZ外。

韓軍聯合參謀本部14日稱，朝鮮當天凌晨向朝鮮半島西側的黃海進行約130發、向日本海進行約40發炮擊。炮彈似乎未落在韓國領海內，但韓朝緊張局勢升溫。

包括巡航導彈在內，這是朝鮮今年第27次發射導彈。據日本防衛相濱田靖一透露，推定的最高高度約為50公里，或為變軌飛行。目前沒有接到飛機和船舶受損的報告。韓國軍方宣布朝鮮導彈飛行距離約700公里。日本政府已通過北京的大使館渠道向朝鮮提出嚴正抗議。

據朝中社報道，朝鮮人民軍總參謀部發言人14日主張，韓國軍隊13日在“我軍前方地區”實施了10多小時的炮擊，已對此“採取了堅決有力的軍事反制行動措施”。

韓軍相關人士透露13日駐韓美軍在距離韓朝軍事分界線約10公里處實施了炮擊訓練，朝鮮或對此予以反制。朝方發言人強調，“向南朝鮮（韓國）軍方引發前線地區軍事緊張的魯莽軍事行動發出嚴正警告”。

韓國總統尹錫悅14日強調朝鮮發射炮彈有違韓朝《九一九軍事協議》。

據韓國軍方透露，導彈發射前有十多架朝鮮軍機逼近韓朝軍事分界線附近畫定的禁飛區，韓軍緊急出動。

法新社今天報道稱，朝鮮今天試射一枚短程彈道飛彈，稍早也派出近12架戰機飛近兩韓邊界，在朝鮮半島緊張情勢升溫之際，再度做出軍事挑釁動作。

朝鮮領導人金正恩最近幾周視導彈道飛彈試射行動，平壤當局稱這是戰術核武演習，以模擬奪下南韓各地的機場與軍事設施。

據平壤表示，最新的飛彈試射是在因應南韓在邊界附近「挑釁」的炮彈射擊演習。根據北韓中央通信社（KNCA）今天清晨發布的聲明，北韓人民軍採取「有力的軍事反制措施」。

據南韓軍方稍早表示，昨天深夜到今天凌晨，偵測到10架戰機飛到兩韓邊界附近25公里處，越過南韓設定的「偵察線」，觸發自動行動回應。南韓合同參謀本部說，南韓出動戰機緊急升空，包括F-35A戰鬥噴射機。