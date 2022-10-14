聯合國人權高專擔憂土耳其通過的新聞法案

新聞法

10月13日晚，土耳其議會通過了一項新聞法法案的第29條，該條款規定散布“虛假或誤導性信息”是刑事犯罪，最高可判處三年監禁。但由於法案的指向性非常廣泛，引來了眾多新聞組織的譴責反對。10月14日，聯合國人權高專辦表示，這項立法為主觀解釋和濫用留下了無限大空間，並敦促安卡拉確保充分尊重言論自由。

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人權高專辦發言人瑪爾塔·烏爾塔多(Marta Hurtado)在新聞稿中說：“我們對土耳其議會周四通過的一系列可能嚴重限制言論自由的法律的修正案感到擔憂。” 她指出：“根據國際人權法，言論自由不僅限於‘真實’信息，還適用於‘各種信息和思想’，無論是線上還是線下”。

她還表示：在已經非常嚴格的情況下，新法律可能會進一步限制個人尋求、接收和分享信息的權利，這是土耳其加入的《公民權利和政治權利國際公約》所保障的。烏爾塔多還表示：“最近的修正案也有可能為國際法授權的壓制言論開闢新途徑”。

聯合國人權高專表示：“我們感到遺憾的是，這些法律的制定和通過沒有與民間社會和媒體代表進行有意義的協商。”她說：“言論自由和獲取信息是人們有效參與公共和政治生活所必需的，也是任何民主國家必不可少的。我們呼籲土耳其確保充分尊重國際法保障的言論自由”。

新聞法法案第29條規定：“散布有違國家內外安全的虛假或誤導性信息，並可能危害公眾健康、擾亂公共秩序、在民眾中引起恐懼或驚慌的，可判處1至3年的監禁。”此外，如果使用匿名賬戶傳播虛假信息，刑期最多可增加一半。

據報道，該法案由土耳其總統埃爾多安（RecepTayyip Erdogan）領導執政的正義與發展黨（AKP）和民族行動黨（MHP）提出，旨在對散布虛假信息者進行定罪，除報紙、廣播、電視外，法案同樣適用於社交媒體和網站。

法案總共包含40條條款，所有條款通過後，才會正式成為法律。

該法案的設立遭到了土耳其國內外一些新聞組織的嚴厲譴責，Article 19、歐洲記者協會、保護記者委員會（CPJ）等22個國際新聞組織認為，該法案是為了在2023年大選前進一步壓制和控制公眾輿論，而不是真正解決虛假信息的辦法。

土耳其記者聯盟（TGS）警告說，新法規將“極大地改變該國的媒體環境，極大地規避了言論自由”，並稱法案包含的條款可能會大大減少維持當地新聞機構所需的廣告收入，並導致大量出現針對新聞網站的訴訟。

高級立法委員Engin Altay稱，如果按照法案規定的來，“那些說‘這兒貧窮’的人會進監獄，那些說‘存在腐敗’的人也將會入獄。”

據ABC新聞報道，土耳其在美國人權組織“自由之家”（Freedom House）2021年網絡自由指數中被評為“不自由”。自由之家今年的報告指出，土耳其超過90%的媒體網絡“依賴公開招標，並由與總統埃爾多安有密切私人關係的大企業持有”。