土耳其一礦井爆炸造成多人死亡 井下仍有礦工受困

土耳其/煤礦爆炸

土耳其西北部的一個煤礦14日發生爆炸，至少有28人死亡，28人受傷。救援人員今天上午仍在尋救被困在礦井底部的工人倖存者。

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據本台報道，土耳其西北部的一個煤礦發生爆炸。爆炸發生在10月14日當地時間18:15（格林尼治標準時間15:15），該礦位於黑海沿岸城鎮阿馬斯拉。土耳其衛生部長法赫雷丁-科卡（Fahrettin Koca）在推特上宣布，新的死亡人數仍暫是至少為28人。內政部長蘇萊曼-索伊魯（Süleyman Soylu）說，10月15日星期六上午，在致命的爆炸發生16個多小時後，仍有15人被困在井下。

土耳其總統埃爾多安宣布取消訪問行程而趕赴事故現場。艾爾多安在推特上說：“我們的願望是，生命損失不要更多，我們的礦工都能被安全地找到。”

一位被救出的礦工稱，"我當時不知道發生了什麼。突然受到一股壓力打擊，我就什麼都看不見了。"

該報道稱，工傷事故在土耳其很常見，過去十年的強勁經濟發展往往是以犧牲安全規則為代價的，特別是在建築和採礦業。2014年在索馬（西部）發生的事故讓土耳其殘酷地意識到這一點：在爆炸和火災導致礦井坍塌後，曾有301名礦工在煤礦井下喪生。