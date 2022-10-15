拜登質疑核計畫安全 巴基斯坦召見美國大使

外交

巴基斯坦外交部15日召見美國駐伊斯蘭堡大使，因為此前拜登稱巴基斯坦是“世界上最危險的國家”之一，因為它擁有“核武器”。 巴基斯坦外交部長紮爾達里在卡拉奇舉行的新聞發布會上說： “我對拜登總統的評論感到驚訝。我認為這正是在缺乏交流時造成的誤解。”

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針對美國總統拜登在演說中指稱巴基斯坦“擁有核武但內部不團結”，“可能是世界上最危險的國家之一”，巴基斯坦外交部長15日表示，已經為此召見美國駐巴基斯坦大使。

巴基斯坦外交部長紮爾達里（Bilawal Bhutto-Zardari）表示，他對拜登的發言感到很驚訝，這是因為缺乏交流所造成的誤解。

紮爾達里表示，他不認為決定召見美國大使會對兩國關係帶來負面影響。拜登於13日在民主黨國會競選委員會（DCCC）接待會上，發表上述談話。

巴基斯坦總理謝里夫在推特上回應稱，巴基斯坦是一個“負責任的核國家”。總理表示： “我們為我們的核資源擁有最好的保障感到自豪......毫無疑問，我們非常認真地對待安全措施。”

自2021年8月美國在經歷了長達20年的戰爭後從阿富汗撤軍以來，美巴關係惡化。巴基斯坦在衝突期間為美軍提供了至關重要的後勤通道。但華盛頓認為，與此同時，巴基斯坦軍隊及其秘密機構繼續支持塔利班，後者在美國人離開後重新掌權。

巴基斯坦外交部長紮爾達里還表示： “我們必須給他們解釋這一立場的機會。我認為這不會對巴基斯坦和美國之間的關係產生負面影響。”

華盛頓也對巴基斯坦與中國保持的密切關係持謹慎態度，中國正在該國建設一條經濟走廊，耗資 540 億美元，以便讓北京在印度洋上有一個出海口。美國政府一再警告巴基斯坦不要擔心北京將獲得大部分利益，從而使其背負沉重的債務。伊斯蘭堡否認了這些警告。

巴基斯坦是自 1998 年以來的核大國，周三在聯合國大會投票中棄權，譴責對烏克蘭領土的“非法吞併”，儘管華盛頓施加了強烈的外交壓力，要求在國際舞台上進一步孤立莫斯科。