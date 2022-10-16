伊朗阿米尼之死抗議蔓延 埃文監獄發生暴力火災

伊朗/阿米尼之死

伊朗民眾廣泛抗議女子阿米尼之死浪潮有增無減，已經進入第5周，伊朗周末爆發新一輪抗議示威。首都德黑蘭一所據報關押有數百名抗議人士的埃文監獄昨天晚上爆發大火和衝突。據伊朗司法部門稱，火災發生後有四名囚犯死亡，另有61人受傷。

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據法新社報道稱，位於德黑蘭（Tehran）北部的埃文監獄（Evin prison）因不當對待政治犯而惡名昭彰，總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）在社群媒體推特（Twitter）分享的影音顯示，監獄大火和黑煙直竄夜空，影片中似可聽到槍聲。片中背景也聽到有人呼喊「獨裁者去死」，這是一個月來阿米尼之死抗議活動的主要口號之一。

伊朗22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月14日因“不當著裝”而遭道德警察逮捕並陷入昏迷，3天後死亡。阿米尼之死引發眾怒，伊朗隨後爆發大規模示威潮。

伊朗官媒引述高層安全官員的話承認監獄衝突火災，但指只是發生了「麻煩和衝突」，並指控暴徒先行縱火。 據伊朗通訊社（IRNA）說：「目前監獄局勢已完全控制。」官方說至少有8人受傷。

埃文監獄昨天晚上爆發大火的消息一出，美國國務院今天表示，伊朗要為監獄內關押的美國公民人身安全負責。美國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上說：「伊朗應對遭錯誤拘留的美國公民負起全部安全責任，他們應立即獲釋。」他說，美國正緊急追蹤事件的相關報道。

據本台報道稱，伊朗非政府組織稱，周六晚間德黑蘭的埃文監獄發生火災，現場傳來槍聲，在馬赫薩-阿米尼之死引發的抗議運動開始一個月後，當天出現了新的反對當局的抗議活動。

據本台駐德黑蘭記者Siavosh Ghazi報道，在監獄外，防暴警察驅散了聚集在那裡的囚犯家屬和抗議者。監獄官員說，包括最近幾周被捕的囚犯在內，一直在與他們的家人聯繫，向他們提供消息。

在伊朗全國各地，抗議活動繼續進行。據推特上分享的視頻顯示，儘管互聯網受到嚴重干擾，當局封鎖了Instagram和WhatsApp的訪問，但伊朗人在活動人士的在線呼籲下，於周六再次聚集在西北部城市阿爾達比勒的街頭。

根據伊朗非政府組織 "人權 "的最新報告，至少有201人在鎮壓中被殺，包括23名兒童。數百人被逮捕。政府似乎比以往任何時候都更堅定地要結束抗議運動。伊斯蘭民兵的一名官員說，數萬名志願者被動員起來，以應對首都的任何混亂運動。面對這些示威活動，官方機構伊斯蘭協調發展委員會呼籲伊朗人在周六晚間祈禱後在清真寺表達 "對暴亂者和煽動行為的憤怒"。

西方國家繼續支持示威者。周五，美國總統登（Joe Biden）說他 "與伊朗勇敢的婦女站在一起"，呼籲政府 "停止針對其公民的暴力"。

伊朗領導人指責美國通過煽動騷亂破壞伊朗的穩定。

消息說，歐盟準備於周一對伊朗實施新的制裁。