岸田文雄指出修改安保戰略之際應探討日僑保護

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄10月17日在國會眾議院預算委員會上，就海外發生突發事態時對日僑的保護問題表示，在政府預定年底的外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》的修改中，應該進行討論。

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在岸田文雄的推動下，日本政府正在對其《國家安全保障戰略》《防衛計畫大綱》、《中期防衛力整備計畫》三份關鍵的防務文件進行審查。審查結果將於12月公布，屆時日本將在近10年來首次推出新的《國家安全保障戰略》。

岸田文雄日前在接受英國《金融時報》專訪時表示：“我們需要對日本的防衛能力是否足夠做一個徹底的檢查”。他強調：“我們將做好充分準備，應對東亞地區任何可能出現的情況，以保護我們人民的生命和生計。”

據共同社報導，在周一的國會質詢環節期間，就確保日本境內的核電站安全問題，岸田文雄亦指，“應從安全觀點出發，切實思考應對舉措”，有意在有關加強防衛力的政府專家會議上推進探討。

據時事通信社報導，中國領導人習近平16日在發表二十大報告中就台灣問題表示“決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項”，相關報道引發日本朝野政客表態。

岸田文雄周一在接受質詢時向該委員會解釋了日本政府的立場，並稱“希望通過對話和平解決問題”。他說：“必須直接和堅定地向中方傳達這一政策”。