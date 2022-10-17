日澳首腦本周將發布新的安全合作聯合宣言

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日本首相岸田文雄10月21日起將訪問澳大利亞西部城市珀斯，並於22日與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行峰會。屆時，日澳首腦將簽署並發布一項新的安全合作聯合宣言。這將是2018年以來日本首相首次訪問澳大利亞。

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據共同社引述消息人士的話報導，日澳領導人將共同發布的這一新的安全合作宣言，將強調兩國對“自由開放的印度-太平洋”願景的承諾。2007年3月，時任日本首相安倍晉三與時任澳洲總理霍華德（John Howard）簽署了《日澳安全保障聯合宣言》（以下簡稱《日澳安保宣言》），這是日本戰後與美國以外的國家簽署的首個防務合作文件，並由此確立了外長和防長的“2+2”定期會晤，標誌着兩國確立了“准同盟”的安全關係。

據澳大利亞廣播公司報導，阿爾巴尼斯將於周六在西澳城市珀斯接待來訪的岸田文雄，會談的重點將是國家安全、能源合作和陷入困境的全球經濟問題。兩位首腦今年5月在日本東京會晤時就制定一項新的“安全合作聯合宣言”達成了一致，以更新2007年的《日澳安保宣言》。

新的宣言文件將於本周末公布，澳大利亞廣播公司被告知，2007年的宣言時至今日已經“過時”，新的協定將更加“雄心勃勃”，並補充岸田文雄和澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）經過多年談判於今年1月簽署的《日澳互惠准入協定》（RAA）。

據了解，2007年的《日澳安保宣言》在很大程度上側重於執法、邊境安全、反恐和大規模殺傷性武器的擴散問題。該文件稱，日本和澳大利亞將“加強合作”以應對這些問題，但只具體提到了恐怖主義和朝鮮的核武器計畫所構成的威脅。鑒於近來南海、東海、台海等區域內安全局勢緊張升級，再加上中國在太平洋地區的影響力日益擴增，日澳認為有必要強化雙方的安全合作。

共同社報導指出，日本將澳大利亞看作是一個半盟國，兩國都是美日印澳四方安全對話（Quad）的成員國，並分別與美國是條約盟國。此外，在即將舉行的日澳峰會上，能源合作也將是一個主要議程項目。日本三分之一以上的液化天然氣進口依賴澳大利亞，但在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，全球液化天然氣的供應鏈被打亂了。

岸田文雄曾計畫在1月份訪問澳大利亞，但由於當時日本的新冠疫情感染率急劇上升，這次訪問被迫取消。阿爾巴尼斯5月就任澳洲總理後便訪問了日本，以參加在東京舉行的四方安全對話領導人峰會。上月底，他還再次率團前往日本參加了安倍晉三的國葬。