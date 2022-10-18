伊朗女子攀岩冠軍雷卡比（Elnaz Rekabi）露發參賽後與家人失聯

伊朗/人權

伊朗女子競技攀岩冠軍雷卡比（Elnaz Rekabi）周末在南韓出賽時，未依伊朗當局規定佩戴伊斯蘭頭巾，目前呈現失聯狀態。

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雷卡比曾經在2021年國際競技攀岩總會世界錦標賽的女子全能項目比賽中奪得銅牌，10月16日在韓國舉行的亞洲錦標賽中獲得第四名，周日她違背伊朗國家隊的規定，未佩戴頭巾參加比賽的畫面引發全球矚目，這是伊朗首個在國外參賽的運動員公開違背伊斯蘭頭巾法。

雷卡比的親人表示自10月16日起與他失聯，外界開始擔心她的安危。伊朗大使館宣稱她10月18日周二已搭上返國班機，不過英國廣播公司（BBC）此前報導說，雷卡比已遭隨隊的伊朗官員沒收護照與手機。

據報道，雷卡比按計畫應該周三10月19日才返回伊朗。據伊朗反政府網絡媒體“伊朗通訊”（Iran Wire）披露，雷卡比露發出賽後，伊朗官員隨後將她帶往伊朗駐首爾大使館，確保能在不受干擾的情況下讓她提前回國，以此避免示威者在德黑蘭何梅尼國際機場發動抗議。

法國讓·若萊斯基金會（Jean Jaures ）研究員法里德·瓦希德（Farid Vahid）向法國媒體表示："伊朗當局很明顯會做出反應，因為他們要避免產生多米諾效應。"

對伊朗官員來說，伊朗婦女在國際比賽中的蒙面亮相比獲得獎牌更重要。他說，今天周二，伊朗整個國家都在為雷卡比的命運而屏息，她已經被稱為 "伊朗年度運動員"。

伊朗自9月16日爆發示威遊行以來，已經造成至少201人死亡，但政府對民眾的鎮壓有增無減，無人得以倖免，伊朗前伊朗足球明星阿里-卡里米被伊朗司法系統起訴，罪名是 "鼓勵 "示威。

伊朗全國逾百座城市民眾上街，抗議22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭道德警察逮捕後在拘留期間死亡。示威持續至今已進入第五週，是伊朗伊斯蘭政權自2009年以來遭遇的最重大挑戰。