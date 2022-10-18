日本90名議員集體參拜靖國神社

靖國神社秋祭

10月17日至20日，靖國神社舉行例行秋大祭，18日上午，日本跨黨派議員聯盟“大家一起參拜靖國神社國會議員會”成員參拜了東京九段北的靖國神社。自民黨、日本維新會、國民民主黨、NHK黨和無黨派的約90人參加。這是自2019年以來該議聯首次集體在靖國神社秋大祭參拜，前兩年都因為防止新型冠狀病毒感染的傳播而沒有進行參拜。

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該議聯上次集體參拜是在4月的春大祭，當時有約100人參加。8月15日“終戰日”的參拜因新冠疫情蔓延而放棄。

參拜議員共有90人（初步計算），其中包括66名眾議院議員和24名參議院議員。參拜後，該議聯副會長逢澤一郎對記者說：“今天日本的和平與繁榮是建立在眾多英靈所建構的基礎之上的，我們將把此銘刻在心，與國民共同努力，堅決保衛和平的日本。”

日本首相岸田文雄17日配合秋大祭，以“內閣總理大臣 岸田文雄”名義供奉了被稱為“真榊”的供品。據信截至20日的例行秋大祭期間岸田不會參拜。

岸田在就任首相後不久的去年10月秋大祭和今年4月春大祭，也採取了相同做法。官房長官松野博一17日在記者會上強調稱，岸田供奉真榊是以私人立場進行的，這不是政府應該進行評論的事情。

有關採用了“內閣總理大臣”頭銜登記的做法，松野解釋稱“表達身處那個地位的個人時，作為慣例常常會這麼做”。

逢澤強調：“首相對英靈懷有崇敬之情，我們將繼續創造首相參拜靖國神社的環境。”任職“大家一起參拜靖國神社國會議員會”會長約10年的尾辻秀久於今年8月成為參議院議長，因此該議聯會長缺席。

閣僚中，經濟安全保障擔當相高市早苗17日參拜。她向媒體表示，“向為國策而殉亡的英靈，獻上了誠摯的感謝。”經濟產業相西村康稔在大祭開始前的14日進行了參拜。