布林肯：中國希望加快奪取台灣表 美海軍作戰部長稱華盛頓應做好準備

台灣/美國/中國

美國國務卿布林肯17號表示，北京希望大幅加快奪取台灣的時間表，他並警告，習近平正帶領中國走向更激進的方向。一位海軍上將周三也警告說，美國軍方必須準備好應對北京最早在今年對台灣的潛在入侵。

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布林肯與美國前國務卿萊斯共同出席斯坦福大學一場論壇時，指責習近平改變對待台灣的方式，從而“製造了劇烈的緊張局勢”。布林肯說，中國已做出了一個“根本決定，即不能再接受現狀，北京決心在更快的時間內實現統一”，但他並未說明其確切的估計或日期。此前，美國軍方高層人士也曾警告，中國已將其軍力擴大到可能很快便有能力入侵台灣的地步。

美國海軍作戰部部長邁克爾-吉爾德上將周三被美國智庫大西洋理事會問及北京在2027年之前奪取台灣的可能性時表示， "這不僅僅是習主席所說的，而是中國人的行為方式和他們所做的事情，"吉爾德說，在過去20年裡，北京兌現每一個承諾的時間都比其預定更早。

吉爾德補充說，因此，當我們談論2027年時，在我看來這（意味着）2022年或可能是2023年，"。"我不能排除這種可能性。我這麼說完全不是想危言聳聽。只是我們不能排除它。吉爾迪強調，美國海軍作戰部最重要的工作就是“做好準備”。吉爾迪表示，目前美國海軍致力於恢復航艦部隊的部署，另外美國海軍也有盟友共享“超越計畫”（Project Overmatch），會將平台和系統連接到可以共享和傳輸目標數據的網路，另外也在學習無人駕駛的技術。

台灣國安局長陳明通周三在立法院備詢時也表示，中共可能在2023年“以戰逼談”。

上周日，在預計將賦予他歷史性的第三個任期的共產黨大會開幕式上，中國國家主席習近平重申他打算將台灣與中國 "統一"，必要時可使用武力。" 他說將以最大的誠意和努力爭取實現（台灣）和平統一，但我們絕不會放棄使用武力，並保留採取任何必要措施的權利。他補充說，"祖國的統一必須而且一定會實現，"他同時譴責任何外國對此事的 "分裂主義和干涉"。

法新社評論稱，中國長期以來的立場是尋求和平統一，但保留必要時對台動武的選項。而在習近平領導下，針對台灣的言論和行動變得更加強硬。

而華盛頓歷來堅持 "戰略模糊 "政策，即如果台灣受到中國的攻擊，美國可能進行軍事干預。這一政策既是為了阻止中國入侵台灣，也是為了防止該島領導人通過正式宣布獨立來挑釁北京。 作為這一政策的一部分，美國正在向台北出售武器，以保護自己。