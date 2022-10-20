日本首相岸田文雄出訪澳大利亞

日本/澳大利亞

日本首相岸田文雄將於10月21日至23日訪問澳大利亞，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行會談。

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此行在日本國會日程之間進行，將訪問西澳大利亞的珀斯，岸田首相將與資源豐富的國家澳大利亞討論加強能源領域的合作，以及如何對應中國。

兩國於2007年發表安保聯合宣言，提出基於與美國的同盟關係，日澳之間也推進防衛合作。在兩國現任首腦今年5月首次舉行會談時，考慮到中國對太平洋地區影響力進一步增強的現狀，雙方就協調製定新宣言的方針達成一致，兩人還商定爭取讓有關自衛隊與澳軍部隊相互往來的《互惠准入協定》（RAA）早日生效。此次訪問，雙方是否能發表新的宣言以加強合作十分引人注目。如果發表新的宣言，將包含為實現“自由開放的印太地區”在防衛和經濟安全方面開展合作的內容，此舉考慮到了日本等西方國家擔憂成為中國軍事據點的所羅門群島局勢。

日本內閣官房長官松野博一19日在新聞發布會上宣布了岸田文雄首相訪問西澳大利亞的消息。

松野說：“我們的目標是進一步深化兩國在安全、國防和經濟方面的合作關係，通過進一步加強合作，以實現自由開放的印太地區。”

松野說，日本和澳大利亞是共享基本價值觀和戰略利益的特殊戰略夥伴，是朝着建立“自由開放的印太地區”志同道合的核心合作夥伴。通過岸田首相的訪問希望加強在安全、國防和經濟領域的合作。

岸田首相表示：“我們將認真討論安全、能源和糧食等緊迫的雙邊問題。”他還表示有意討論基於跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的經濟振興。

日本液化天然氣LNG進口有三分之一以上依賴澳大利亞。目前由於俄烏戰爭的影響，世界能源供應緊張，澳大利亞一度考慮採取的出口限制，當下雖得以避免，但岸田有意要求澳方確保穩定的供應。