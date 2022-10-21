日本防衛省決定10年內分兩個階段強化防衛力

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自東京方面消息，日本防衛省決定了今後分5年和10年兩個階段強化防衛力的目標。核心為長射程導彈、無人機等7個領域，力爭到2027年前獲得“可負責任地應對他國進攻、接受盟國支援的同時可阻止和排除（進攻）的防衛力”，到2032年前實現高度化。該目標將反映到年底修改的《防衛計畫大綱》和《中期防衛力整備計畫》文件中。日本防衛省10月20日在政府專家會議上介紹了加強防衛力的相關政策。

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據共同社報導，日本防衛省認為作為俄烏戰爭的教訓，要威懾憑藉實力單方面改變現狀的行為，必須着眼於對手的兵力、裝備等能力作好準備。報導指，完善的主軸是未來戰鬥的核心領域，包括：1. 憑藉長射程導彈的“防區外防衛能力”；2. 綜合導彈防空能力；3. 無人機；還將推進提高4. 太空、網絡、電磁波新興領域的應對能力；5. 指揮統領功能；6. 靈活展開能力；7. 持久性和韌性。

報導稱，考慮轉用於“對敵基地攻擊能力”的長射程導彈，5年內將致力於日本陸上自衛隊的12式陸基反艦導彈的長射程化等，獲得從進攻對手的射程外攔截的“防區外防衛能力”，力爭10年後獲得高超音速等更先進的裝備。在無人機方面，日本將購買新的“攻擊型”無人機等拓展用途，10年內實現多架無人機的同時運用。防空領域將強化應對中國等推進開發的高超音速武器及小型無人機的能力。

關於新興領域，日本政府為了提高對飛向日本的導彈的探測和追蹤能力，將探討運用小型人造衛星群“衛星星座”在內，努力把握太空的狀況。網絡防禦方面，日本政府還將支援自衛隊以外的組織。此外，日本防衛省將強化包括利用民間船舶在內的運輸能力、為迅速作出決策利用人工智能（AI）、重要設施的地下化、擴充彈藥、提高裝備品的運作效率。

日本防衛大臣濱田靖一周五在主持記者會時談到：“昨天召開了第二次‘綜合思考作為國力的防衛能力的有識之士會議’。我作為相關內閣部長參加了會議，並就大幅加強國防能力的問題進行了說明。岸田首相表示，大幅加強防衛能力是當務之急，日本應集中力量加強綜合防衛體系。在此過程中，重要的是要根據防衛省和日本海上保安廳的需要，善用相關預算。根據首相的想法，防衛省將及時與有關部委和機構進行討論，並將繼續積極參與討論。”

日本首相岸田文雄在周四的專家會上發言說，正如防衛大臣今天所解釋的“鑒於目前具有挑戰性的安全環境，從根本上加強國防能力是一個真正緊迫的問題。我相信，在上一次專家會議上，大家普遍同意這一點。”