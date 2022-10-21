澳洲政府承諾未來四年斥資9億澳元：加強與太平洋島國接觸

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據澳大利亞廣播公司報導，澳洲政府將在下周二公布的政府預算中進一步提高對太平洋地區的發展援助，承諾在未來四年內將發展支出總額提高近14億澳元。澳洲工黨在今年5月的大選前承諾，如果勝出，新政府會在未來幾年將對東南亞的發展援助增加4.7億澳元，並在同一時期將在太平洋地區的支出增加5.25億澳元。據悉，澳洲政府進一步承諾要向太平洋地區再投入3.75億澳元，使該地區將獲得的發展援助總額達到約9億澳元（約5.62億美元）。

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澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）10月21日在出席有關太平洋地區的活動時表示：“今天，我高興地宣布，在將於下周二公布的澳大利亞政府預算中，我們將在未來四年將我們的海外發展援助預算總額增加至14億澳元。這包括在未來四年向太平洋地區提供9億澳元的額外發展援助。”

黃英賢指出：“這一額外的援助將直接支持該地區加強氣候覆原力的行動，包括在氣候科學和可再生能源方面。我們知道區域資金對包括法屬波利尼西亞在內的所有太平洋島國論壇的成員國有多麼重要，以及這種額外的援助將如何使整個地區受益。”

黃英賢說：“這將確保我們繼續提供直接的預算支持，以減少財政困難，確保繼續提供關鍵的政府服務，如衛生和教育。通過航空聯繫恢復整個地區的連通性對從新冠疫情中復蘇至關重要，通過這種額外的援助，我們將繼續促進該地區的人員和貨物流動。”

黃英賢補充說：“我們知道，對婦女和女童的投資對經濟增長和福祉有着強大的影響。這就是為什麼澳大利亞政府將恢復將澳大利亞所有官方發展援助的80%用於解決基於性別的問題的目標。”

黃英賢說：“在更廣泛的層面上，我們正在支持太平洋經濟體的增長，釋放機會並促進與優先部門的連接。這包括通過（由上屆莫里森政府提出的）‘澳大利亞太平洋基礎設施融資機制’（AIFFP）增加對太平洋和東帝汶的基礎設施的支持。該融資機制將從35億澳元增加到40億澳元，以支持贈款和貸款計畫，並有額外的資金用於加強項目和風險管理能力。”

黃英賢還表示：“我們也正在通過‘太平洋氣候基礎設施融資夥伴關係’，增加對氣候相關基礎設施的投資，並促進氣候智能的提升。我們認識到，作為該地區的主要貸款人，我們有責任確保澳大利亞是一個不會施加不可持續的債務負擔的夥伴。這就是為什麼在全球經濟逆風和利率上升的情況下，澳大利亞將提供優惠的貸款和贈款援助，以確保太平洋夥伴能夠繼續提供符合國際標準的可持續和透明的基礎設施項目。”

報導提及，2014年澳洲聯盟黨在執政時削減了對外援助項目，但在2020年新冠疫情爆發對太平洋地區造成深刻影響後提高了其發展支出，主要是通過“有針對性的臨時”增加援助預算，旨在幫助該地區度過危機。

據了解，除了增加海外發展援助預算外，澳洲現任工黨政府還承諾將在一系列其他針對太平洋地區的舉措上支出更多資金。大約4600萬澳元將用於資助澳大利亞聯邦警察在所羅門群島的行動，在去年年底該國發生暴力騷亂之後，澳洲警方正在那裡幫助維持安全。

另外3000萬澳元將用於加強對太平洋地區的空中監控，而近1900萬澳元將用於在整個該地區建立一個澳大利亞邊防部隊官員網絡。對此，黃英賢在周五的講話中說：“我們還承諾建立一所澳大利亞-太平洋防務學校，並將太平洋海上安全計畫的空中監視部分增加一倍，以幫助解決非法、未報告和無管制的捕撈問題。”

澳大利亞廣播公司也將獲得3200萬澳元的財政支持，用於擴大該公司在整個地區的內容和傳輸，因為澳洲政府對整個太平洋地區的媒體自由受到的威脅越來越感到焦慮。

黃英賢當天在法屬波利尼西亞的講話中談到：“太平洋島國論壇大家庭一起在整個地區團結的道路上取得了長足的進步。我們都是主權國家和領土，但我們通過太平洋島國論壇這樣的組織自由地走到一起，共同解決問題。建立一個和平、繁榮和具有韌性的地區。國家的主權，無論大小，都得到尊重。在這裡，太平洋地區的安全責任仍然掌握在太平洋地區的手中。”