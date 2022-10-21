美日韓參謀長在華盛頓開會，商討應對朝鮮核導威脅

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美日韓三國參謀長10月20日在美國首都華盛頓舉行會議，商討朝鮮核導威脅的應對方案和加強三方安全合作。

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美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）、日本防衛省統合幕僚長山崎幸二和韓國聯合參謀本部（聯參）議長金承謙帶隊參加了會議。美國印太司令部司令約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）和駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）亦到場參會。三方就朝鮮開發核導武器等地區安全問題交換意見，並商定繼續致力於實現半島無核化。

據韓國軍方介紹，米利在會上重申，美方為韓日提供協防的立場堅定不移。三方還一致強調，為確保韓半島乃至地區安全，韓美日加強雙邊、多邊安全合作與協調十分重要。韓國聯參強調，韓美、美日同盟對維護地區和平穩定、建立自由開放的印太地區必不可少。

美方通過聲明指出：“本次會議主要討論了區域安全挑戰，包括朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）最近的導彈活動和核計畫發展，這些活動破壞了區域穩定。領導人們討論了為實現朝鮮半島無核化所做的持續努力。米利將軍重申了美國對保衛日本和大韓民國的堅定承諾。”

美方稱，“三位軍事領導人強調了有效的雙邊、三邊和多邊安全合作與協調的重要性，以加強朝鮮半島和地區的安全。美日聯盟和美韓聯盟對於維護地區和平與穩定以及確保自由開放的印度-太平洋至關重要”。

據悉，美日韓三國參謀長會議從2010年開始每年通過視頻或面對面方式舉行一到兩次。美國常務副國務卿舍曼(Wendy Sherman)下周還將訪問東京，並與日韓官員就朝鮮近來不斷地導彈試射活動和區域安全問題進行磋商。