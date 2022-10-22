日澳首腦會談 簽署新聯合宣言

日澳安保合作

日本首相岸田文雄22日在澳大利亞與澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行了首腦會談，簽署了新的《日澳安保合作聯合宣言》，這是自2007年15年來首次簽署新宣言。

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日澳兩國首腦會談在澳大利亞西海岸城市珀斯舉行，從日本時間上午11:00左右開始，持續約兩個小時。

會談開始時，阿爾巴尼斯總理強調，日本是“安全保障的夥伴和重要能源夥伴”。岸田表示：“願就防衛安全、‘自由開放的印太’、資源能源合作等問題深化討論，並以此為契機，將日澳特殊戰略夥伴關係提升至更高水平。”

新宣言中，考慮到中國日益加強的軍事活動，明確記載，一旦出現影響日本和澳大利亞主權和地區穩定的“緊急情況”，將相互協商考慮應對措施。

雙方還確認了在自然資源和能源穩定供應方面的合作，確認將在LNG（液化天然氣）和稀有金屬等資源、能源的穩定供應方面推進合作。

新宣言還指出，將深化自衛隊和澳大利亞軍隊之間的合作，例如進行聯合訓練和設施互用等。

兩國政府將加強包括年度峰會和部長級磋商在內的各層次的溝通，深化合作，以實現基於法治的“自由開放的印太”。

此外，宣言強調構建供應鏈等促進經濟安全，並表達了雙方在民主、人權、自由貿易等方面的共同價值觀，呼籲以國際法為基礎和平解決爭端。

在會後舉行的聯合記者會上，岸田首相表示：“新宣言將成為指明未來十年安全與防衛合作方向的指南，並將進一步強化日澳關係。”

日本將澳大利亞定位為準同盟國，考慮到中國正在加強其在東海、南海和太平洋的霸權主義行動，日本希望深化與澳大利亞的關係。

對此，日本外務省的一位高級官員表示：“如果影響兩國的事態有可能升級，雙方有必要及早討論應對措施，考慮最佳行動方案，包括外交和經濟、軍事措施。”

2007年3月13日傍晚，當時的日本首相安倍晉三與來訪的澳大利亞總理霍華德在首相官邸舉行了會談。雙方簽署了關於安全保障合作的《聯合宣言》，日本與美國以外的國家簽署有關安全領域的聯合宣言極為罕見。該宣言包括為準備聯合國維和活動（PKO）而擴充聯合演習，防止朝鮮核武器等大規模破壞性武器的擴散及反恐政策等方面加強合作等內容。