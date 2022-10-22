美日將於11月10日舉行“利劍”聯合演習，共3.6萬人參與

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自東京方面消息，日本防衛省統合幕僚監部10月21日發布消息稱，自衛隊和美軍的日美“利劍”聯合綜合演習將於11月10至19日舉行。據悉，演習將以琉球群島（日本稱南西諸島）為主努力提高運用能力。這是在鹿兒島縣德之島的這一地點首次舉行離島防衛訓練，日美雙方將投入“魚鷹”運輸機，還包括把參加部隊分為攻擊和防禦的對抗形式訓練。

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據日本防衛省介紹，“利劍”演習（Keen Sword Exercise）每兩年舉行一次，是在其國內各地的自衛隊或駐日美軍設施實施的日美最大規模實戰訓練。此次演習將包括日本自衛隊的約2.6萬人、美軍約1萬人參加，英軍艦艇、澳大利亞和加拿大軍隊的艦艇及飛機也將加入。

據共同社報導，整體演習設想從灰色地帶發展為武力攻擊事態，並訓練彈道導彈發射時的應對，以及太空、網絡、電磁波領域的作戰行動。美軍還將派出太空軍參加。此外，演習內容包括在琉球群島實施物資補給、搬運傷員、導彈部隊的展開訓練等，還將利用長崎縣的津多羅島、鹿兒島縣的奄美大島。

據美國海軍學會新聞網報導，演習旨在提高美日部隊之間的互操作性。日本將從整個日本自衛隊派出2.6萬人、20艘艦艇和250架飛機，而美國將從駐紮在印太地區和駐日美軍的各軍種中派出1萬人、10艘艦艇和120架飛機參與。此外，美國太空軍人員也將參加演習。

據悉，加拿大皇家海軍連月來在該地區部署的兩艘艦艇及一架軍機將參加此次演習。澳大利亞軍方亦將派出一艘艦艇和一架軍機參與。英國預計會派出其新部署在印太地區的兩艘巡邏艦其一參加演習。來自澳大利亞、加拿大、法國、印度、新西蘭、菲律賓、韓國、英國和北約的觀察員已被邀請觀摩此次演習。