巴基斯坦陸軍參謀長月初訪美據報對雙邊關係提出新願景

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巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）10月初對美國首都華盛頓進行了為期六天的訪問，以尋求緩和及修復近年來惡化的兩國關係。

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據《日經亞洲》周二引述知情人士的話報導，巴基斯坦試圖與美方達成一項新的雙邊安排，即平衡其與中國的關係，幫助減少與印度的緊張關係，並促進其國內掙紮的經濟，同時維持巴美的軍事關係。

儘管一般來說兩國之間的外交活動通常由文職官員進行，巴基斯坦新任外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）9月底也剛對美國進行了為期四天的訪問，但作為巴基斯坦陸軍參謀長、陸軍上將巴傑瓦對該國的軍隊和政壇都擁有不可忽視的影響力。

報導指，在10月1日至6日的六天訪問行程中，巴傑瓦與美國國務院、國防部、國家安全委員會和情報界的高級官員舉行了一系列會議。據一位熟悉會議進程的官員稱，巴傑瓦提出了一個雙邊關係的願景，“很像美國人對韓國的理解”。

這位不願透露姓名的官員說：“他（巴傑瓦）告訴他們，我們希望成為美國的戰略夥伴，不是在名義上，而是在行動上”。報導稱，巴傑瓦的意思是，應該有“一張更廣泛的網將我們（巴美兩國）連接起來——基礎設施、技術、衛生和貿易，而不僅僅是我們幾十年來一直依賴的軍事和國防關係”。

在提到巴基斯坦嚴峻的經濟困境時，這位官員指出，如果該國經濟狀況良好，其可以成為一個“更有用的夥伴”。該官員稱，“坦率地說，我們寧願（美國人）在我們這裡投資。”

雖然美國國防部僅就巴傑瓦將軍的訪問發表了簡短的聲明，以紀念美巴建立外交關係75周年。但美國國務院則作出了明確的聲明，並指巴基斯坦的文職政府，而不是該國軍隊才是美國的“主要對話者”。不過，另一個消息來源證實，美國正在不同的部門對巴傑瓦的訪問議程進行“跟進”。

報導引述消息人士的話說，巴傑瓦在華盛頓期間除了為兩國關係提出新願景外，還解釋了巴基斯坦在一系列地區問題上的立場，甚至提出與以色列開放關係的前景。

關於中國，消息人士稱，美國官員提醒巴傑瓦注意伊斯蘭堡與北京的關係，以及遵守基於規則的國際秩序的必要性，即使美方表示理解巴中全天候戰略合作夥伴關係的作用力。

據一位官員稱，關於印度，巴傑瓦向美國政府高級官員保證，巴軍在印巴實際控制線與印軍的停火一直“保持得非常好”。消息人士稱，巴傑瓦還指出，儘管印度總理莫迪的印度教民族主義政府和印度國內的反穆斯林政治，“但在過去幾年裡，新德里和伊斯蘭堡之間的外交尖銳程度已經降低”。

另一方面，據該官員稱，巴傑瓦重申，印度在2019年暫停克什米爾的自治地位使雙邊關係處於非常困難的境地。值得注意的是，據稱巴傑瓦已經偏離了巴基斯坦長期堅持的立場，承認伊斯蘭堡暫時不期望美國在兩國之間扮演中間人的角色。

參加會議的一位外交官說：“我們必須表現得像大男孩一樣，在我們自己和印度人之間解決這個問題”。該官員稱，“我們告訴他們，如果我們改善我們的地位，美國可以作為一個自然的後門（為）與印度交談。但首先，雙方必須採取具體步驟實現和平。”

在軍事方面，巴基斯坦受制於經濟能力，無法從美國購買新裝備，但外交官們說，巴傑瓦尋求維持現有協議。據兩位巴基斯坦官員稱，巴傑瓦希望得到關於服務和升級的連續性的答案。

“對於傳承武器系統、保養包和維修用品，這些都是我們採購的欠物，是他們的責任”，一位巴基斯坦官員說：“我們對他們說：就回答行還是不行，這樣我們就清楚了”。

依照常規，自2016年11月起擔任巴基斯坦陸軍參謀長的巴傑瓦將於今年11月29日卸任，他本人也表示自己即將卸任，到時將發生什麼仍值得注意。