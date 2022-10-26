日美韓副外長與日外相會晤：深化在印太地區的三邊合作

日本/韓國/美國

日美韓副外長會議定於10月26日在東京舉行。美國常務副國務卿舍曼（Wendy R. Sherman）和韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東25日拜訪了日本外務大臣林芳正，及外務省事務次官森健良。三國副外長當天還舉行了多場雙邊會談。

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據悉，作為東道主的林芳正周二會見了三國副外長。據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後發表的聲明介紹，舍曼、林芳正、森健良和趙賢東共同分享了對朝鮮最近發射彈道導彈的關切。

聲明提及：“舍曼副國務卿對日本和韓國繼續支持烏克蘭表示歡迎，與會人員對俄羅斯關於核武器的不負責任的言論表示關切。四人討論了在印度-太平洋深化三邊合作的一系列問題。他們還談到了中國共產黨第二十次全國代表大會。”

舍曼就此次會見通過推特表示：“美國、韓國和日本正在共同應對印度-太平洋和其他地區的安全挑戰。”

日美韓副外長還分別進行了多場雙邊會談。據日本外務省介紹，日韓副外長當天的會談持續了約90分鐘。日方指出：“兩位副部長就總體雙邊關係，包括兩國間懸而未決的問題和挑戰坦誠地交換了意見”。

森健良表示，“日本和韓國是重要的鄰國，在當前的戰略環境下應該相互合作，有必要在外交關係正常化以來建立的友好和合作關係的基礎上恢復和進一步發展雙邊關係，使之成為一個健全的關係”。雙方同意加快對未決問題的磋商，並繼續在外交當局之間進行密切溝通。

據韓聯社報導，趙賢東在會上強調，韓國總統尹錫悅當天在首爾發表施政演說中表達了基於韓美聯合防衛態勢和韓美日安全合作加強對朝威懾力的決心。森健良對此表示同意和支持，高度評價韓日憑藉重啟互相免簽措施恢復人員交流基礎，並提議韓日今後攜手努力採取增加航班等促進交流的措施。

報導指，除了朝鮮核導威脅產生的地區安全問題之外，雙方還就二戰時期被日強征勞工索賠案進行了深入探討。韓國外交部官員介紹，韓方向日方紮實轉達韓國官民協商機制上所討論的內容，並強調日方需要作誠摯的回應。

報導稱，對於向第三方轉讓涉案日企債務等的方案，該官員表示，雙方並未集中討論任何一個方案。據悉，會上還提出雙方通過小規模多邊合作應對各種事宜的方案。