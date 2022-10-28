日本政府探討購買美製“戰斧”導彈，據報談判已進入最後階段

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據共同社10月28日援引多名消息人士的話報導，日本政府正在探討購買美國生產的能精準打擊目標的“戰斧”巡航導彈，以增強本國的“反擊能力”。《讀賣新聞》當天還援引多位匿名日本政府官員的話稱，日美兩國就日本採購“戰斧”導彈的談判已進入最後階段，而且美方對於達成交易表現出非常積極的態度。

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在首相岸田文雄地推動下，日本政府計畫在今年底修改被視為外交和安保政策長期指導方針的《國家安全保障戰略》等3份文件，修訂後的《國家安全保障戰略》將允許日本擁有“反擊能力”。為達到這一目標，日本政府預計將從2026年度開始運用正在研發的國產導彈，有方案提議通過引進性能已在實戰中得到驗證的美製導彈，以儘快確保威懾力。

據共同社報導，日本政府在朝鮮反複試射彈道導彈的2017年也曾探討未來引進巡航導彈。日方設想引進“戰斧”導彈，此前與美方進行了磋商。日本防衛省幹部強調：“確實成為探討對象，但取決於美方是否出售”。據了解，“戰斧”導彈在日本海上的射程可覆蓋朝鮮全境，由於低空飛行不易被雷達捕捉，2017年美國攻打敘利亞時也曾使用。

岸田政府正在協調12月修改《國家安全保障戰略》等3份文件時寫明擁有“反擊能力”（先前稱對敵基地攻擊能力）。日本防衛省計畫提高陸上自衛隊的12式陸基反艦導彈射程，作為可從敵方射程範圍外實施攻擊的“防區外導彈”進行研發。

報導稱，如果擁有“反擊能力”得以敲定，日本政府打算轉用12式陸基反艦導彈，但如何在開始運用前確保威懾力成為問題。引進美製“戰斧”若能實現，將很有可能配備在海上自衛隊護衛艦上，艦船裝備需要進行相應改裝。

《讀賣新聞》報導證實，日本政府目前在推進將陸上自衛隊的12式陸基反艦導彈的射程提高至1000公里，並讓其具備對地打擊能力，但預計改進型導彈的實際部署要等到2026年。因此，日本政府計畫先從國外進口導彈以迅速實現“反擊能力”，隨後再裝備國產導彈。

據悉，8月出任防衛大臣的濱田靖一決定引進“戰斧”導彈，並開始與美國的全面談判。消息人士透露，美國國防部目前的政策強調“一體化威懾”，希望通過與盟友合作增強威懾能力。如果自衛隊能夠獲得“戰斧”導彈，“反擊能力”將大幅提高。這將表明美國對日本的信任增強，也是美日同盟深化合作的一個跡象。

“戰斧”導彈是美軍現役的精確制導巡航導彈，該導彈射程最遠的型號可達到1500英里，自海灣戰爭以來多次在實戰中表現出優異的性能。“戰斧”導彈對日本的售價為每發1-2億日元，日本政府考慮通過“對外軍售”（FMS）的模式完成採購，即通過政府間協議進行軍火出口。

報導還提及，日本在2013年修訂《防衛計畫大綱》時也考慮過擁有“反擊能力”，並曾就購買“戰斧”導彈與美方進行幕後接觸。然而，奧巴馬政府當時擔心來自中國和韓國的反彈，予以婉拒。美國目前只向英國出售“戰斧”導彈，並嚴格限制向其他國家出售該導彈。據信，美方此前對日本也存在不信任，包括在保存機密信息方面。

報導指，美國對這一軍售的態度轉為積極，這表明通過制定安全相關法律和《特定秘密保護法》，美方對日方的信心有所增加。拜登政府也希望提高日本的防衛力。

據《華爾街日報》報導，美國國務院的一位發言人表示，在正式通知國會之前，不能對潛在的武器銷售或轉讓進行評論。“戰斧”導彈的製造商——雷神公司沒有立即回應評論請求。日本政府的一位發言人說，東京正在研究遠程打擊能力，目前還沒有作出決定。