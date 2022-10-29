菲律賓海岸警衛隊參加日美聯合海事訓練

菲律賓/日本/美國

日本海上保安廳和美國海岸警衛隊10月28日在馬尼拉灣，向媒體展示了對菲律賓海岸警衛隊的聯合訓練情況。菲律賓海岸警衛隊派出了在今年6月由日方提供的全長97米的大型巡邏船，實施了拖曳因事故等變得無法航行的船隻的訓練。日美希望在主權具有爭議的南中國海攜手提高菲律賓的海事能力。

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據共同社報導，日本海上保安廳此前單獨訓練過菲方，5月與美國簽署共識文件後，日美開始聯合實施訓練。美國海岸警衛隊在培訓外國海事部門方面經驗豐富。日美將以在菲律賓的成果為基礎，今後還與其他東南亞國家的海上保安機構攜手開展聯合訓練。

據悉，菲律賓海岸警衛隊擁有的大型巡邏船剛剛增至3艘，其中2艘是日本5月至6月間以日元貸款提供的。與有12艘船專用於釣魚島（日本稱尖閣諸島）警備的日本海上保安廳相比，菲方的船舶非常不足，也缺乏訓練。

這是日美海事部門對菲律賓海岸警衛隊的第2次聯合訓練。上次6月的訓練中，日方在船隻牽引訓練中做了示範，此次由菲方主導。在5名日方人員和8名美方人員的關注下，約100名菲方隊員發射牽引網與其他船隻相連並拖曳航行。

參加訓練的美國海岸警衛隊中尉馬塔卡斯(Bryce Matakas)周五向媒體表示：“例如，牽引不是我們經常進行的行動......所以在日本海上保安廳和美國海岸警衛隊共同合作時，我們能夠分享我們不同的想法，分享我們不同的做事方法。”

報導指，不過在結束牽引之際，回收牽引網耗費了一番工夫。日本海上保安廳的教官在訓練後向菲方指出，原因是船舶減速不足，牽引網沒有松下來。本次訓練時間為10月23日至11月5日，還將訓練登上可疑船隻檢查和制服嫌疑人的方法等。