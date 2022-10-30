印度一弔橋倒塌 至少75人死亡

印度社會

2022年10月30日，印度一座弔橋倒塌至少造成75人死亡。這段視頻截圖顯示，人們抓住倒塌的弔橋一角設法逃生。

印度一名地方官員表示，周日晚上，古吉拉特邦西部一條河上的弔橋倒塌，至少造成75人死亡。

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位於印度古吉拉特邦主要城市艾哈邁達巴德以西約200公里的莫爾比(Morbi)的馬奇胡河上的弔橋，全長230米，建造於19世紀，是英國殖民時代的產物，經過六個月的整修後，剛剛向公眾重新開放。

據媒體援引當地官員的話說，弔橋倒塌時，橋上的人正在舉行慶祝宗教節日的儀式。 當局估計，當支撐大橋的電纜斷裂時，在大橋上和橋周圍大約有500人，包括婦女和兒童。

一名地方官員告訴法新社：“已知至少75人死亡。至少30幾人受傷”。 但一些當地媒體報道說至少已有90人死亡，但尚未得到證實。

根據當地媒體報道，目前仍有100多人下落不明，媒體播放了人們在黑暗中緊緊抓住橋樑結構碎片的視頻。有潛水員參與的救援行動已經啟動。

人在家鄉古吉拉特邦的印度總理莫迪呼籲 "緊急動員救援隊救援"，總理辦公室發推說，政府將向所有受害者提供援助。

在印度，老舊和維護不善的基礎設施上發生事故很頻繁，尤其是橋樑事故很常見。

2016年，位於東部城市加爾各答一條繁忙街道上的橋樑斷裂，造成至少26人死亡。2011年，印度東北部距大吉嶺市約30公里的一座橋樑倒塌，至少造成32人死亡。

這一事故發生不到一周後，東北部阿魯克納爾邦一座橫跨河流的橋樑發生故障，約30人死亡。 2006年，在東部比哈爾邦的一個車站，一座有150年歷史的橋樑倒塌在一列客運列車上，造成至少34人死亡。