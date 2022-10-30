岸田對梨泰院事故死傷者表示慰問 兩名日本女性死亡

韓國/萬聖節踩踏事故

日本政府30日就29日夜，發生在韓國首爾的梨泰院萬聖節擠踩事故中多人死傷宣布，首相岸田文雄已於29日晚向韓國首爾事故遇難者和負傷者表示慰問，事故造成多人跌倒、傷亡。

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而據多位政府官員透露，在韓國發生的這起事故中，有兩名日本人死亡。 據外務省官員稱，兩名分別為十幾歲和二十多歲的日本女性在事故中死亡。

岸田首相在推特中寫道：包括前途光明的年輕人在內，失去了許多寶貴的生命，我深感震驚和悲痛。”“向遇難者及其遺屬表示衷心的哀悼，並祈禱傷者早日康復。”他還說：“在這個困難時刻，我再次表示聲援韓國政府和人民。”

岸田首相是在自己的推特賬戶上發布的慰問短文。

日本時間30日下午，當地警方聯繫日本駐首爾大使館，經大使館證實有兩名日本女性死亡。

在日本，2001年7月，在兵庫縣明石市舉行的煙花大會上，有觀眾不慎摔倒在人行天橋上，發生擠踏事件，造成11人死亡。對韓國發生在娛樂活動中的慘事，有在明石市事件中失去親人的遺屬對類似事件反複發生表示心痛。

韓國消防部門宣布，29日晚在韓國首爾市中心梨泰院一條小巷內發生大規模跌倒擠壓事故，造成153人死亡，其中21人是外國人，82人受傷。

在死者中，99人為女性，54 人為男性。死者包括伊朗人、烏茲別克斯坦人、中國人和挪威人等外國人。

新冠疫情解封後，10月29日是首個萬聖節周末夜。首爾市梨泰院一帶湧入約10萬名民眾舉行派對慶祝，在深夜約10時，發生大規模人跌倒踩人事故，造成逾200人死傷，總統尹錫悅已召開緊急會議對應事件，下令有關部門迅速救治傷者。