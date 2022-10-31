日本萬聖節有現“胡錦濤”與“大白”

日本/萬聖節

今（31）日為萬聖節，不少民眾都會在萬聖節特別打扮出門遊街。據台媒報道稱，近日在日本東京澀谷的街頭萬聖節活動中，居然出現Cosplay成中共前總書記胡錦濤的民眾，甚至也有身穿白色防護服的防疫人員（中國又稱大白），引起不少網友熱議。

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據自由時報今天報道稱，東京萬聖節有民眾扮胡錦濤、大白。報道警告小心將來被拉清單，遭秋後算賬！

據該報道，近日在東京澀谷，有民眾上街舉行萬聖節裝扮活動，不少民眾身穿奇裝異服打扮特殊。不過一位中國網友就在推特上發文表示，他在活動中發現其中一位打扮成中共前總書記胡錦濤的外國民眾。這位“胡錦濤”身穿西裝，打着紅領帶，也別上印有胡錦濤照片的20大出席證。不過他的臉上居然畫了有如挨揍的瘀青特效，手上也帶有手銬，似乎是想表示胡錦濤於20大被請離後的狀況。

同時也有中國網友在活動中發現打扮成中國防疫人員（中國又稱大白）的群眾，他們身穿白色防護服，手拿特大號棉花棒，展現中國特色的核酸檢測。

據該報道，有網友們見此紛紛表示“現代漢服，與時俱進呢。”、“別看現在鬧得歡，小心將來拉清單。”、“真會玩啊。”、“就怕混進去個真的。”

該報道引述《NHK》消息說，由於29日韓國首爾梨泰院發生嚴重踩踏死傷事件，日本東京澀谷區將於31日下午6:00至11月1日凌晨5:00限制澀谷站周邊區域的民眾如飲酒、停下拍照等行為，警方和工作人員會將進行巡邏，預防意外發生。