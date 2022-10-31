日本防衛大轉變 或尋求敵國境內導彈發射“斬首”

日本/防衛

為了修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，日本政府正在就力爭購買多種長射程導彈等，以具備在對方疆域內阻止導彈發射的對敵基地攻擊能力（反擊能力）展開正式討論。中國的軍備擴張等安保環境的劇變是背後原因。與基於《憲法》第九條的基本方針“專守防衛”的一致性，以及如何認定對方國家在哪個時間點上“着手”發動攻擊將是焦點。

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據共同社今天分析報道，日本就具備反擊能力展開正式討論。以往日本一直堅持美軍為“矛”、自衛隊為“盾”的職責分工。如果擁有了上述能力，那麼就不只是遭到攻擊時的應對，而是會尋求保持攻擊能力，這意味着防衛政策的重大轉變。

據該報道，促使政府開展討論的契機是日益嚴峻的安保環境。中國擁有總數超過2000枚的中程導彈。除了變軌和高超音速技術不斷進步外，同時發射多枚導彈的“飽和攻擊”也被普遍認為難以應對。朝鮮也在加快核與導彈開發。自民黨認為具備能瞄準對方國家指揮調度職能的攻擊能力可以成為威懾力使對方放棄進攻。

圍繞與“專守防衛”的關係，1956年政府曾發表見解稱，僅在日本面臨緊急非法侵害且無其他手段的情況下，在法理上屬於自衛的範圍。然而，鑒於專守防衛規定“保持的防衛力也必須是自衛所需的必要最低限度”，因此對若攻擊手段及對象範圍擴大則可能導致該規定崩潰變質的擔憂根深蒂固。

據共同社說，政府還解釋稱，即使是在遭到攻擊之前，若能認定敵國已經着手攻擊，就可以發動攻擊。不過要判斷在哪個時間點上着手攻擊十分困難。如果判斷有誤，恐變成違反國際法的“先發制人攻擊”，因此獲得情報收集能力也將是課題。