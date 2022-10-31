普京：俄羅斯、亞美尼亞和阿塞拜疆可以就未來達成一致

執行和平協議

阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕希尼揚抵達俄羅斯索契(Sotchi)與俄羅斯總統普京舉行會談。此次三方峰會是在亞美尼亞與阿塞拜疆邊境衝突致使286人死亡的背景下召開的。 據克里姆林宮稱，會議將專門討論去年通過俄羅斯調解達成的協議以及“加強該地區穩定與安全的額外措施”。

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由於對烏克蘭的進攻已經讓莫斯科的傳統夥伴感到尷尬，這讓普京先生陷入了八個月的困境，普京先生希望通過這次峰會，俄羅斯在這個不穩定的地區恢復其傳統的仲裁者角色，西方領導着他們自己的調解努力。俄羅斯總統首先與亞美尼亞總理尼科爾帕希尼揚進行了兩個小時的一對一會談。

普京告訴帕希尼揚： “最重要的是確保和平，為發展創造條件”。

亞美尼亞總理強調，他的優先事項是阿塞拜疆撤出俄羅斯維和部隊士兵所在的納戈爾諾-卡拉巴赫 (Nagorny-Karabakh) 地區並釋放戰俘。俄羅斯總統隨後會見了阿塞拜疆總統阿利耶夫，後者為他提供“正常化進程提供動力”表示感謝。

阿利耶夫說“卡拉巴赫衝突已經成為歷史的一部分。這個問題兩年前就解決了。因此在這種情況下幾乎沒有什麼可討論的，阿塞拜疆與亞美尼亞關係的正常化“需要”採取認真的措施，”。

俄羅斯通訊社援引克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫的話說，格林威治標準時間下午 5:30 左右，三位領導人舉行了會談。亞美尼亞和阿塞拜疆之間的 2020 年秋季戰爭造成雙方 6,500 多人死亡，並以亞美尼亞軍事潰敗和莫斯科支持的和平協議告終。

然而，儘管有俄羅斯士兵在場，無論是在納戈爾諾-卡拉巴赫還是在兩國公認的邊界上，如 9 月下旬，零星的衝突仍在繼續爆發。這些由俄羅斯贊助的會談是在西方更積極地參與調解亞美尼亞和阿塞拜疆之間的衝突之際進行的。