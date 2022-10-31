美韓今啟軍演 將出動1600架次戰機震懾平壤？

韓國/美國/朝鮮/“警戒風暴”

美國與韓國空軍今（31日）起展開為期5天的名為“警戒風暴”（Vigilant Storm）聯合空中軍事演習，共有240架戰機參與，這段期間預計出動1600架次，是美韓年度軍演參演飛機歷來最多的一次，意在嚇阻北朝鮮射彈挑釁。

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據自由時報今天報道稱，美韓空中聯演“警戒風暴”10月31日起至11月4日舉行。美韓軍演報告將出動1600架次戰機，以嚇阻北韓射彈挑釁。

根據《路透》消息，“警戒風暴”演習美國派出F-35B戰機、EA-18電戰機、U-2偵察機、KC-135空中加油機共100架軍機參加；韓國則派出F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機以及KC-330空中加油機共140架軍機。

今年初以來，北朝鮮頻頻試射飛彈挑起區域緊張局勢，近期挑釁動作越來越明顯，引發美日韓三方高度警戒，這次演習頗有嚇阻北韓的意味，藉此向平壤釋出警告。據悉，軍演期間預計出動1600架次戰機進行模擬攻擊，是美韓開啟防務合作以來出動最多架次戰機的演習。

該報道稱，另外，澳大利亞空軍也派遣KC-30A空中加油機參與軍演，駐紮在日本岩國基地的F-35B戰機也將首次在駐韓美軍基地降落，該報道稱，上述參加受到熱議。