巴基斯坦總理抵達北京 經濟與債務議題引關注

巴基斯坦/中國/債務

巴基斯坦總理謝赫巴茲謝里夫周二抵達北京，會見中國領導人，並討論中巴經濟走廊 (CPEC) 的計畫，該走廊將在這個南亞國家投資 650 億美元。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，巴基斯坦謝里夫抵達北京，討論經濟和債務問題。巴基斯坦對發展和能源項目的重大投資是中國國家主席習近平提出的“一帶一路”倡議的一部分，旨在改善中國與世界其他地區的公路、鐵路和海上航線。

巴基斯坦和北京被認為是長期的親密盟友，預計謝里夫在訪問期間還將討論安全問題。

一位隨總理旅行的助手告訴路透社，謝里夫自 4 月上任以來對北京進行了為期兩天的首次訪問，他還將尋求中國的一些債務減免，特別是雙邊債務的展期。

中國貸款約 230 億美元，這在巴基斯坦總數為270 億美元雙邊債務中占最大份額。

謝里夫將成為習近平獲得第三個中共總書記任期以來首批會見的領導人之一。

謝里夫在出發前的一份聲明中說：“我與中國領導人的討論將集中在振興中巴經濟走廊等方面，”他預告將在北京會見習近平和其他中國高官。

謝里夫政府聲稱，中巴經濟走廊項目在被罷免的前總理伊姆蘭汗任職期間放緩。謝里夫的代表團包括財政部長和能源部長。巴基斯坦此前曾表示將尋求雙邊債務減免以緩解其國際付債問題，但尚未正式宣布是否會正式向北京尋求此類幫助。

巴基斯坦央行的儲備金已降至 74 億美元，僅夠一個半月的進口。