朝鮮今一氣連發17導彈 韓國拉警報

朝鮮/發射彈道導彈

朝鮮周三向東海發射了至少 17 枚導彈，其中一枚落在距離韓國海岸不到 60 公里的地方，韓國總統尹錫烈譴責是對韓國領土侵犯。

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據路透社今天報道稱，朝鮮今天發射17枚導彈，其中一枚首次落在韓國海岸。這是自 1945 年朝鮮半島分裂以來，彈道導彈首次在韓國海域附近降落，也是朝鮮單日發射導彈最多的一次。韓國罕見地發布了空襲警告，並發射了自己的導彈作為回應。

導彈落點在韓國領海之外，但在北韓邊界線（NLL）以南，這是一個有爭議的朝韓海上邊界。

韓國軍方表示，作為回應，韓國戰機向海上發射了三枚空對地導彈。一位官員說，使用的武器包括 AGM-84H/K SLAM-ER，這是一種美國製造的“防區外”精確攻擊武器，可以使用 360 公斤（800-磅）彈頭。韓國發射導彈是在總統發誓要“迅速而堅定的回應”之後進行的。

當被問及北朝鮮導彈飛向韓國是否應該被攔截時，韓國官員表示：“嚴格來說，朝鮮導彈沒有降落在我們的領土上，而是在韓國管轄的專屬經濟區，因此不受攔截。 "

韓國參謀長聯席會議（JCS）表示，這枚導彈是從朝鮮沿海地區元山發射入海的三枚短程彈道導彈之一。JCS後來表示，從朝鮮東海岸和西海岸發射了多達14枚其他各種類型的導彈。JCS表示，至少有一枚導彈降落在NLL以南26公里處，距離韓國東海岸束草市57公里，距離發出空襲警報的郁陵島167公里。

據韓國軍方表示，朝鮮還從其東海岸向根據與韓國簽訂的軍事協議建立的軍事緩衝區發射了 100 多發炮彈。

韓國指控此次發射導彈與炮射違反了 2018 年的協議。

多年來，朝鮮無視聯合國制裁，推行導彈和核計畫，曾表示最近的一系列發射是對韓國與美國等盟軍演習的回應。

據共同社消息說，朝鮮今天發射導彈，也向日本海發射了3枚短程彈道導彈。其中1枚落入日本海公海區域。據日本防衛相濱田靖一表示，導彈可能變軌飛行，據推斷落在了日本經濟專屬區（EEZ）外。

日本首相岸田文雄在官邸向媒體表示：“（朝鮮）以迄今沒有過的高頻率反複發射導彈。絕不能容許。”