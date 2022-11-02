朝鮮連發23枚導彈 法國譴責令人“無法接受的挑釁”

朝鮮連發23枚導彈

法國11月2日在其外交部的一份聲明中，以最強烈的措辭譴責朝鮮“多次發射導彈，包括數次彈道導彈”，譴責這種做法是“不可接受的挑釁”。

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法國外交部在新聞稿中表示： “法國特別關注其中一枚彈道導彈墜毀在有爭議的朝韓海上邊界——北方限界線（NLL）以南”。

法方表示： “法國再次敦促朝鮮立即遵守安理會的相關決議。法方強調會與合作夥伴一道實現朝鮮完全、可核查和不可逆轉的無核化目標，並鼓勵各方展開對話”。

法國重申了“面對平壤的破壞穩定的行動，將全力支持日本和韓國”的決心。

據首爾稱，朝鮮周三向海里發射了至少23枚導彈，其中一枚落在距離韓國海岸不到60公里（40英里）的地方，韓國總統尹錫悅稱其為“侵犯領土”。

這是自1945年半島分裂以來第一次有彈道導彈落在韓國水域附近，也是朝鮮在一天內發射導彈最多的一次。韓國罕見發出空襲警告，並發射自己的導彈作為回應。

韓方表示，其中一枚短程彈道導彈落在韓國東部領海附近，雖然位於韓國領海之外，但落在了有爭議的朝韓海上邊界——北方限界線（NLL）以南，周邊島嶼因此發布空襲警報。作為對朝鮮挑釁的回應，韓方已向北部公海發射三枚空對地導彈。