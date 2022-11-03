巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗遭槍擊受傷

暗殺前總理

前巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）11月3日在該國東部參加一次反政府示威活動期間，他乘坐的大巴遭到槍擊，導致他本人受傷。他的助理表示，這是一次明顯的暗殺企圖。

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根據路透社的報道，伊姆蘭·汗搭乘的大巴上有幾個人都因槍擊而受傷。路透社引述巴基斯坦新聞部長奧朗澤布的話說，有一名兇嫌已經被捕。而另有知情人士表示，有一人在襲擊中喪生。

“這是一次明顯的暗殺企圖。伊姆蘭·汗中彈，但是他的狀況穩定，只是流了很多血，”路透社引述伊姆蘭·汗所在的巴基斯坦正義運動黨發言人法瓦德·喬德里（Fawad Chaudhry）的話說。

“如果槍手沒有當場被人制服，也許整個正義運動黨的領導層都被清除掉了，”喬德里說。

巴基斯坦當地媒體展示的照片顯示，現年70歲的伊姆蘭·汗在遭槍擊後，被從大巴上撤離時，曾向他的支持者揮手致意。

伊姆蘭·汗是在巴基斯坦東部旁遮普省的瓦濟拉巴德市遭到槍擊的。根據法新社的報道，一名槍擊案嫌疑人已經被擊斃。而伊姆蘭·汗的一位顧問在證實那名嫌疑人遭擊斃的同時，還表示另一名參與暗殺的嫌疑人已經被警方逮捕。

瓦濟拉巴德市距離首都伊斯蘭堡將近200公里。伊姆蘭·汗遭槍擊受傷後被緊急送往拉合爾市的一家醫院救治。他是腿部受傷，應該沒有生命危險。

正義運動黨要求政府伸張正義，而巴基斯坦全國多地伊姆蘭·汗的支持者則走上街頭表達抗議。

政治暴力和暗殺行動在巴基斯坦由來已久。前總理貝娜齊爾·布托2007年12月在伊斯蘭堡鄰近的拉瓦爾品第市舉行的競選集會上遭遇自殺式炸彈襲擊而身亡。而她的父親前總理阿里·布托在1977年的一次政變中被推翻並遭監禁。他被釋放後又遭被捕，並於1979年4月被處絞刑。

伊姆蘭·汗從政前曾是巴基斯坦家喻戶曉的曲棍球員。他遭遇槍擊時正率領一個擁有幾百人的車隊以示威的方式緩慢前往伊斯蘭堡，沿途動員和號召支持者施壓政府立即舉行全國大選。

“我要求你們都來參與。這不是為了政治或個人私利，也不是為了推翻政府…這是要將真正的自由帶給國家，”伊姆蘭·汗在示威行動啟程前發表的一段視頻中說。

剛剛結束對中國正式訪問而回到巴基斯坦的現任總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）譴責這起槍擊事件，並且立即啟動對這一事件的調查。

巴基斯坦國會今年4月投票通過對原任總理伊姆蘭·汗的不信任動議，使他成為巴基斯坦歷史上首位被國會罷免的總理。伊姆蘭·汗下台之後，反對黨領袖謝里夫接任總理。

伊姆蘭·下台後一直在巴基斯坦各地舉行各式各樣的政治集會和抗議示威，而謝里夫政府則忙於應對各種各樣的經濟難題與困境。