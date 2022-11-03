日本計畫2030年部署高超音速導彈

日本/計畫部署高超音速導彈

日本防衛省正在考慮到2030年部署高超音速導彈，以通過加強反擊能力來增強威懾力。隨着俄羅斯入侵烏克蘭改變了全球安全環境，朝鮮的一系列導彈發射和中國的軍事行動威脅日本，日本國防部正在尋求加強反擊能力。

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據路透社今天引述消息報道稱，日本考慮到 2030 年部署高超音速導彈。高超音速導彈的飛行速度至少比音速快五倍，而且飛行軌跡複雜，難以攔截。

據日本經濟新聞周四報道稱，日本計畫在今年年底之前修改其國家安全戰略以及其他重要的國防文件。這些文件中可能會提到它對反擊能力和高超音速導彈的立場。消息稱，一個想法是，日本可以通過獲得美國製造的“戰斧”在三個州部署遠程導彈，這是提高其反擊能力的第一步。

日本經濟新聞續稱，日本可以升級第二階段的 12 型地對艦導彈，將其射程從目前的不到 200 公里擴大到 1000 公里以上。

據該報道，採用高超音速導彈可能是第三階段。

另外，《朝日新聞》周四報道稱，日本正在考慮開發其 12 型反艦導彈的潛射版本，任何對手都更難發現這種導彈。日本已經表示，它打算擴大陸基導彈的射程，作為一項新戰略的一部分，以使其軍隊能夠打擊海上和陸地的遙遠目標。