朝鮮“霸”發洲際導彈 卻有在空中自炸

朝鮮/射彈

繼2日連發20多枚各種導彈後，朝鮮今天又發射了多枚彈道導彈，但其中包括一枚可能失敗的洲際彈道導彈（ICBM）或在空中自炸。據韓國和美國官員稱，朝鮮今年經歷了好幾次洲際彈道導彈試驗失敗。

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據路透社今天引述美韓官員說，朝鮮洲際彈道導彈可能在飛行中失敗。韓國和日本的官員表示，這枚導彈可能是洲際彈道導彈，這是朝鮮射程最遠的武器，旨在將核彈頭帶到地球的另一端。

據日本防衛大臣濱田康和表示，日本政府在日本海上空丟失了朝鮮導彈的追蹤蹤跡，促使日本政府更正了預警朝鮮導彈飛越日本上空的聲明。據日本退役海軍中將和前日本海上自衛隊艦隊司令幸田洋司表示，導彈失去雷達跟蹤表明發射失敗。中將稱，“這意味着在飛行路徑的某個時刻，導彈出現了一些問題，它實際上解體了。”

他說，雖然彈頭落入朝鮮半島和日本之間的海域，但碎片會高速移動，可能仍會經過日本上空。

據韓國和美國官員稱，朝鮮今年經歷了好幾次洲際彈道導彈試驗失敗。

朝鮮周三發射了至少 23 枚導彈，這是單日最多的一次，其中包括首次在韓國海岸降落的導彈。

朝鮮周四還發射了兩枚短程彈道導彈。據日本官員說，第一枚導彈飛到了大約 2,000 公里（1,242 英里）的高度和 750 公里的射程。這種飛行模式被稱為“高空彈道”，其中導彈被高空發射到太空以避免飛越鄰國。

而韓國參謀長聯席會議說，這枚遠程導彈是從朝鮮首都平壤附近發射的。

第一次發射大約一個小時後，韓國軍方和日本海岸警衛隊報告了朝鮮的第二次和第三次發射。韓國表示，這兩枚導彈都是從平壤以北的嘉川發射的短程導彈。

朝鮮周三發射了一枚導彈，其中一枚導彈降落在距離韓國海岸不到 60 公里（40 英里）的地方，韓國總統尹錫烈將這些飛行描述為“領土侵犯”，華盛頓譴責它們“魯莽”。

10 月 4 日，朝鮮五年來首次在日本上空發射彈道導彈，提醒當地居民躲避。這是朝鮮發射導彈的最遠距離。