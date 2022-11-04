日美韓協調11月中旬舉行首腦峰會：加大對朝施壓力度

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自東京方面消息，日本政府相關人士11月4日透露，日本、美國、韓國計畫借本月中旬於東南亞召開國際會議之機，舉行日美韓首腦會談，已進入最終協調階段。鑒於朝鮮近來多次發射彈道導彈，還可能會實施第七次核試驗等進一步挑釁，日美韓希望彰顯三國團結並加強施壓。

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據共同社報導，日本首相岸田文雄將參加11月中旬起在柬埔寨召開的東盟相關首腦會議、以及在印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會。日美韓首腦會談若能實現，將是今年6月在西班牙之後再次會談。

朝鮮10月4日發射了經過日本上空的彈道導彈，11月3日發射了包括洲際彈道導彈在內的多枚導彈。日本政府相關人士指出，鑒於朝鮮半島緊張局勢加劇，“日美韓首腦會談是最優先事項”。

報導稱，預計美國總統拜登、韓國總統尹錫悅將出席。會談中，三國首腦將共享對朝鮮核與導彈開發的嚴重關切，商討面向完全無核化的應對舉措。為加大對朝施壓力度，預計還將就加強三方防務合作交換意見。岸田將尋求對立即解決朝鮮綁架日本人問題的理解與合作。

日美韓基於6月在北約馬德里峰會期間舉行的首腦會談，時隔約5年於9月30日實施了旨在提高應對朝鮮的作戰能力的反潛聯合訓練，美國海軍航母“里根”號參加。報導指，日本計畫通過今年的第二次日美韓首腦會談深化合作。

此外，《產經新聞》周五引述多名政府消息人士的話報導稱，日中政府計畫安排岸田文雄和中國領導人習近平於11月中旬，在東南亞出席國際會議時舉行會晤。如若得以實現，這將是自2019年12月時任首相安倍晉三與習近平的會談以來，日中兩國領導人的首次面對面會晤。