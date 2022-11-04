發現朝鮮180架軍機行蹤 韓國出動F-35A隱形戰機應對

朝鮮半島局勢

美國和韓國的戰鬥機於2022年6月7日在朝鮮半島上空飛行，以響應朝鮮的導彈試驗數據照片（韓國國防部發布）。

法新社首爾消息，在韓美實施大規模聯合空演的情況下，朝鮮4日出動軍機進行示威飛行和空對地射擊。隨後，韓國軍方宣布，在發現 180 架朝鮮戰鬥機後，已出動F-35A隱形戰機應對。

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韓國聯合參謀本部（聯參）周五4日表示，軍方當天上午11時許至下午3時許捕捉到約180條朝鮮軍機航跡，之後緊急出動F-35A隱形戰機等軍機予以應對。由於一架戰機可留下多條航跡，軍方正就朝軍戰機數量進行精密分析。

此外，韓聯社消息說，為與美國進行軍事演習而動員的飛機也“準備好”起飛。

值得關注的是，韓美正在進行大規模聯合空演“警戒風暴”（Vigilant Storm），包括隱形戰機在內的240多架兩國戰鬥機參演。朝鮮在韓美大規模聯合空演期間動用疑似舊式戰鬥機進行反制，實屬罕見。

法新社報道稱，在朝鮮周四早上發射洲際彈道導彈（ICBM）“失敗”後，韓美聯合空中演習延長至周六。對此，平壤表示，延長演習是“一個非常危險和錯誤的選擇”，並於周四晚些時候發射了三枚短程彈道導彈。

消息發布後不久，截至當地時間周四晚 11 時 28 分，韓國軍方在江原道金剛地區沿岸的海上“緩衝區”發現約 80 發來自北方的炮彈。

韓國聯參指出，此次射彈“明顯違反”了 2018 年韓朝協議，該協議建立了這些緩衝區以緩解南北雙方之間的緊張局勢。

朝鮮上月6日曾出動8架戰鬥機和4架轟炸機越過“特別監視線”，在黃海道谷山一帶朝黃州郡方向進行示威性編隊飛行和空對地射擊。

面對來自朝鮮日益增長的威脅，首爾和華盛頓誓言要採取進一步措施，展示他們的“決心和能力”。韓國總統尹錫悅還表示，這是“事實上的領土入侵”。