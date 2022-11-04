韓美防長：朝鮮若進行核攻擊將導致金氏政權終結

朝鮮/韓國/美國

韓國國防部長李鍾燮和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11月3日在華盛頓參加了第54次韓美安保會議。針對朝鮮近來不斷地導彈試射等挑釁行為，李鍾燮在會後的聯合記者會上向媒體表示，“奧斯汀部長和我申明，朝鮮的任何核攻擊，包括使用戰術核武器，都是不可接受的，並導致金正恩政權被韓美聯盟的壓倒性和決定性反應所終結。”

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韓美防長在周四會後還發表了聯合聲明。奧斯汀在聲明中重申，“美國堅定地致力於利用美國的全部國防能力，包括核、常規和導彈防禦能力以及先進的非核能力，向韓國提供長期威懾。他指出，任何針對美國或其盟國和夥伴的核攻擊，包括使用非戰略核武器，都是不可接受的，將導致金氏政權的終結。他們承諾進一步加強美韓聯盟的能力、信息共享和協商進程，以及聯合規畫和執行，以阻止和應對朝鮮不斷推進的核和導彈威脅。”

聲明續指，“兩位領導人還重申了美國的承諾，即在必要時及時和協調地在朝鮮半島部署美國戰略資產，加強此類措施，並確定新的步驟，在朝鮮的破壞穩定的活動面前加強威懾”。據韓聯社報導，李鍾燮稍早在開場白中說，美方將擴大在韓半島及其周邊出動戰略資產的頻率和強度，以求達到相當於在半島長期部署美國戰略資產的效果，從而有效應對來自朝鮮的任何挑釁。

報導指，雙方還決定到明年完成對“定製型威懾戰略”（TDS）的修改，並每年定期舉行延伸威懾手段運用演習（DSC TTX）。此外，雙方商定進一步加強同盟力量、情報共享、協商程序、共同企畫和共同實施等，以遏制和應對日益升級的朝鮮核導威脅。但李鍾燮解釋說，韓美並未討論重新部署戰術核武器的問題是因為這與韓國政府的韓半島無核化政策相衝突。奧斯汀承諾美國將繼續維持駐韓美軍目前的戰鬥力水平。

就韓美日合作和印太地區問題，雙方重申將通過韓美日安全會議（DTT）等定期協商機制不斷增進和擴大三方安全合作的公約。雙方還一致認為韓美同盟在推動印太地區的安全、穩定和繁榮方面發揮核心作用，並決定繼續加強韓美在印太地區和國際社會的國防與安全合作。

聲明提及：“兩國防長一致認為，美韓聯盟在印太地區的安全、穩定和繁榮中發揮着關鍵作用。因此，考慮到複雜的地區和全球安全形勢，兩國防長承諾繼續促進在印太地區和全球的防務和安全合作，以更好地應對地區和全球安全挑戰。在此背景下，兩位領導人承諾在韓國的‘印太戰略框架’和美國的‘自由開放的印度-太平洋’願景之間尋求合作。”

李鍾燮另在出席活動時宣布，正在實施的韓美聯合空中演習“警戒風暴”（Vigilant Storm）將延長一天至11月5日。該演習原本截至11月4日，但隨着朝鮮近期頻繁挑釁，韓美決定延長演習時間。李鍾燮指出，“警戒風暴”演習是每年例行的演習，此次規模有所擴大。延長演習並非總統指示，而是他本人向美國國防部部長提出的請求。

值得一提的是，美韓防長周四還一起視察了位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地，並參觀了當地部署的B-52“同溫層堡壘”轟炸機和B-1“槍騎兵”轟炸機。兩國防長並一同在位於華盛頓的朝鮮戰爭老兵紀念碑前獻花。