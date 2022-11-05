美空軍4架F-22戰機部署至沖繩基地 日美軍機周六聯合演習

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據日本防衛省沖繩防衛局透露，關於美空軍讓常駐沖繩縣嘉手納基地的約50架F-15戰鬥機分批退役的計畫，改為輪換部署的4架F-22戰鬥機已於11月4日飛抵該基地。此外，為應對朝鮮5日再發射4枚短程彈道導彈，日美出動F-16戰鬥機和B-1“槍騎兵”轟炸機進行聯合演習。

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據共同社援引沖繩防衛局的消息稱，這4架F-22戰鬥機隸屬阿拉斯加州的美軍基地。據美方介紹：“數周內將讓十幾架F-15戰鬥機返回，11月上旬開始讓同樣規模的F-22戰鬥機臨時部署約半年。”

沖繩防衛局的負責人表示，為減少對附近居民的影響，已向美方提出“極力縮短戰機總數暫時性增加的期間”。嘉手納基地是美空軍在遠東的最大規模據點之一。

美國防部官員稱，空軍將讓隸屬該基地的2個飛行中隊共計約50架F-15戰機陸續退役，改為大約每半年派一批F-22戰機輪流駐紮的方式。美國軍方的這一安排則在國會議員中引發爭議。

此外，韓國軍方5日表示，捕捉到朝鮮從當天上午11時32分許到11時59分許向半島西部海域發射4枚短程彈道導彈。美國印太司令部和日本航空自衛隊則派出F-16戰鬥機、F-2戰鬥機和B-1轟炸機進行聯合演練，以示威懾。

駐日美軍稱：“這次演習是為了展示我們高水平的部隊戰備、密切協調和可信的威懾能力。美國和日本仍然致力於通過該地區的和平與繁榮，以確保一個自由開放的印度-太平洋。美國對保衛日本的承諾仍然是鋼鐵般的。”