日本舉辦20年來首次國際閱艦式 日首相：5年內徹底強化防衛力

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日本海上自衛隊11月6日在神奈川縣相模灣舉行國際閱艦式慶祝成立70周年，也是自2002年以來日方首次舉行國際閱艦式。據日本海上自衛隊介紹，來自美國、加拿大、澳大利亞、印度和韓國等12國家的18艘艦艇，以及法國和美國的共6架軍機參加了檢閱。日本首相岸田文雄登艦觀摩並發表講話。他就俄羅斯入侵烏克蘭表示，“必須防備出現動用武力或威嚇踐踏他國和平安全的事態”，並呼籲在5年內徹底強化日本的防衛力。

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日本原則上每三年舉行一次閱艦式，但上一次舉辦國際閱艦式還要追溯到20年前。據韓聯社介紹，這是韓軍時隔7年再次參加日方閱艦式。考慮到朝鮮核導威脅日趨升級，韓國海軍決定參加日本閱艦式。韓軍曾於2022年和2015年分別派出“廣開土大王”號遣驅逐艦和“大祚榮”號驅逐艦參加日本閱艦式，但今年則派出了非用於戰鬥的支援艦。

岸田文雄在周日上午登上日本海上自衛隊“出雲”號護衛艦，並在艦上檢閱儀仗隊，之後前往甲板觀摩各國艦艇的航行，閱艦式由此正式開始。岸田文雄並發表講話提出，“我想對今天來自一些國家的海軍艦艇和飛機的參與表示熱烈歡迎。我們期待着藉此機會進一步加強你們與我國和自衛隊之間的信任關係，並進一步深化與貴國和其他國家的合作，以實現一個‘自由開放的印度-太平洋’。”

岸田文雄說：“雖然你們一直在努力加強這種合作和信任，但俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢已經持續了半年以上，這是一種暴行，動搖了建立在我們前輩多年努力和犧牲之上的國際秩序的基礎，不僅對歐洲，而且對包括亞洲在內的整個國際社會都是一種嚴重的局面。”

岸田文雄說：“此外，日本周圍的安全環境，包括在東中國海和南中國海，正在迅速變得更加嚴峻。自今年年初以來，朝鮮多次以前所未有的高頻率發射彈道導彈，包括一枚新的洲際彈道導彈，並且還發射了經過我國上空的導彈。朝鮮的核和導彈計畫已被削減到最低限度。朝鮮發展核武器和導彈是絕對不可接受的。”

岸田文雄說：“世界上任何地方都決不允許以武力改變現狀的單邊企圖，如最近對烏克蘭的入侵。為了保護國民，確保該地區的和平與穩定，最根本的是通過對話而不是對抗來尋求建立一個穩定的國際秩序。然而，與此同時，我們必須防備出現動用武力或威嚇踐踏他國和平安全的事態”。

岸田文雄說：“到今年年底，日本將制定一個新的《國家安全保障戰略》和採取其他措施，並在五年內徹底強化我們自己的防衛力。我們正在加快對保護公眾所需的現實考慮，同時不排除所有選擇。特別是對於四面環海的日本來說，海上防禦能力是我國戰略環境中的一個重要因素。加強海防力量，包括增加海軍艦艇的數量，提高導彈應對能力，改善人員待遇，不能再拖延了。同時，我們將進一步加強日美聯盟的威懾和應對能力。”

岸田文雄當天還在防衛相濱田靖一、美國駐日大使伊曼紐爾和美海軍作戰部長吉爾迪的陪同下參觀了“里根”號航空母艦。據日本防衛省介紹，俄羅斯未獲邀請參加國際閱艦式，中國沒有出席，但中方已表示有意派代表團參加11月7日在橫濱舉行的為期兩天的西太平洋海軍論壇。該論壇將吸引來自近30個國家的高級海軍軍官，包括觀察員，討論海上安全問題。