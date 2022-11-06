首爾累計近12萬人次弔唁踩踏事故遇難者 周六萬人上街參加燭光集會

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據韓國首爾市政府11月6日介紹，截至當地時間5日晚10時，近12萬人次前往設於首爾廣場和首爾市25個區的弔唁堂弔唁梨泰院踩踏事故遇難者。韓國總統尹錫悅過去一周來參加了多個主要宗教的悼念活動，並於周日出席了天主教彌撒，悼念事故遇難者。

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據韓聯社報導，數據顯示，截至韓國國家哀悼期的最後一天（5日）晚10時，共計11.7619萬人次前往首爾的哀悼場所弔唁梨泰院踩踏事故遇難者。其中首爾廣場3.8283萬人次，25個區7.9336萬人次。

據悉，尹錫悅分別於10月31日、11月2日至5日前往首爾廣場弔唁，1日前往設於事發地龍山區綠莎坪站廣場的弔唁堂哀悼遇難者。首爾市市長吳世勳、國務總理韓悳洙及各部門長官、政經界和宗教界主要人士，以及在此期間訪韓的德國總統施泰因邁爾、日本前首相麻生太郎等外國政要和駐韓外交使節也紛紛前往悼念遇難者。

報導指，與佛教法會和基督教禮拜不同，尹錫悅周日在出席天主教彌撒時並未登台致悼詞。他4日在曹溪寺法會上致悼詞表示，作為應對國民的生命安全負責的總統，“我深感悲痛和歉疚”。他在5日舉行的基督教禮拜上則表示，“我永遠都會對此次事故遇難青年心懷歉疚”。

當地時間10月29日晚，首爾龍山區梨泰院萬聖節慶祝活動發生大規模踩踏事故。截至目前，踩踏事故已造成156人死亡，死者大部分是年輕人。周六晚，在首爾市政府大樓一帶，大批民眾走上街頭舉行燭光集會，悼念事故遇難者，並譴責政府應對不力。亦有人手持標語要求尹錫悅下台，主辦團體估計，單在首爾有近6萬人參加悼念活動。

據韓國政府周日介紹，事故156名遇難者中130名韓籍逝者的葬禮將於當天全部結束，26名外籍遇難者中17人的葬禮已結束，其餘9人中有6人的遺體將於下周被運回國。