伊朗議會要求司法機構實施復仇法

伊朗/人權

伊朗沙灘足球運動員Saeed_Piramoun，在11月6日阿聯酋舉行的洲際杯決賽中踢掉巴西隊的頭後，模仿一名女性抗議者的手勢，將自己的頭髮綁在後面，然後剪掉，以支持伊朗婦女的反動運動，2022年11月6日

伊朗自9月16日以來爆發的示威活動經久不衰，伊朗各地11月6日的大學繼續爆發示威活動，西北部的庫爾德地區的抗議規模尤為盛大，與此同時，伊朗議會絕大多數議員呼籲加強鎮壓，要求司法機構實施復仇法。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗各地的大學以及西北部的庫爾德地區周日再度發生大規模的抗議活動，儘管受到伊朗當局的殘酷鎮壓，但反政府的抗議運動沒有減弱的跡象。

據總部設在挪威的庫爾德人權組織的提供的信息，在庫爾德斯坦的Marivan鎮周日爆發重大警民衝突，一名庫爾德學生Nasrin Ghadri周六在德黑蘭被警察擊中頭部後死亡，示威者因此聚集抗議。伊朗安全部隊周日向示威民眾開火，造成35人受傷。不過，該消息並未獲得伊朗當局的證實。

伊朗各地的 大學已經成為抗議的主要中心之一。據設在挪威的非政府組織 "伊朗人權"（IHR）披露，德黑蘭謝里夫大學的學生周日進行了靜坐，以支持其他被捕學生。

在伊朗東北部的巴博爾大學，學生們拆除了食堂中分開男女學生的屏障。

與此同時，伊朗290名議員中的227人發表共同聲明，呼籲伊朗司法部門對被他們稱為是 "上帝的敵人 "的示威者們實施報復法。

另據伊朗官媒報道，伊朗總統伊布拉辛·萊西周五在對學生髮表的講話中指出，美國和其他敵國試圖實施針對利比亞與敘利亞的同樣的計畫，但是，他們失敗了。他說，伊朗的城市“安然無恙”。

據人權通訊社HRANA的統計，截至11月4日，伊朗全國共有314名抗議者遭到當局的殺害，其中47人為未成年人。至少有14170人被逮捕，包括392名學生。此外，也有大約38名安全部隊成員也被殺害。

此外，法新社引述伊朗官媒今天報道說，有四名伊朗警察在該國西南部的錫斯坦-俾路支斯坦省的一次 "事件 "中喪生， 伊朗革命衛隊在一份聲明中說，他們擊斃了一名襲擊其位於西南部總部的一名 "革命敵對分子"。他們還 "射擊了兩名騎摩托車的恐怖分子，殺死其中一人，逮捕另一人。