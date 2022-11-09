台灣有台積電 國慶無人機大陣勢卻用大陸零件引安全憂慮無話可說

台灣/無人機

台灣今年國慶日晚數百無人機天空布陣拼圖慶祝圖片 2022年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放，無人機排列出台灣國旗圖案。 新頭殼圖：翻攝自蔡易余臉書

台灣今年國慶煙火有民間廠商無人機表演，總統蔡英文也南下嘉義觀禮，卻遭爆料“無人機國家隊”成員台灣希望創新公司無人機使用中國制零件，衍生資安與國安疑慮。國民黨立委魯明哲昨天於立法院質詢時，質疑今年國慶焰火晚會，是由無人機國家隊成員“台灣希望創新公司”主導的無人機表演，但其無人機是中國公司高巨創新的產品，恐有資安、國安疑慮。初步調查稱，涉案無人機只有馬達、電池、外殼為中國製造。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼今天報道，針對國民黨立委魯明哲在立院質詢指，台灣希望創新的展演使用中國大陸無人機及由中國大陸代工設計飛行途徑等指控提出澄清，台灣希望創新公司執行長李志清對此表示，台灣希望創新的展演無人機之核心飛控系統相關軟硬件是自行開發設計，採用的飛控芯片為ST義法半導體、精準衛星定位芯片為瑞士ublox RTK定位模組、通訊模組則為美國高通及美國DIGI通訊模組，在設計及生產上，均非中國產品，並使用全球無人機產業中最為通用的芯片及模組。

台灣希望創新公司執行長李志清說，在無人機群飛展演中，核心的飛控韌體及群飛控制軟件更是台灣希望創新團隊自2018年執行Taiwan Drone 100計畫一路自行研發並不斷修改至今，且展演設計均由台灣希望創新團隊所設計製作，絕無假手他人，近年來更致力於提升展演設計，增加藝術設計及3D動畫相關團隊成員，提升展演品質，並於2021年榮獲國際群飛競賽冠軍殊榮，2020年及2022年國慶台灣希望創新有幸於國人面前進行展演，展演內容均是與相關單位做過許多溝通後，由團隊進行分鏡設計及無人機路徑動畫設計，相關動畫及程式都為台灣希望創新所製作，絕無假手大陸公司之事，試問，大陸無人機公司會願意為我們的群飛展演設計國旗、勇鷹號以及民主台灣自信前行、守土衛國等相關展演之飛行路徑？

據該報道，目前在全球的商用無人機產業中無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴大陸廠商的供應，台灣希望創新展演用無人機的馬達、螺旋槳、電池等與資安及控制無關之零組件，在無法取得MIT產品或非紅色供應鏈之產品，在不影響資安、飛安、國安狀況下採用陸制產品，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。

據自由時報稱，今年國慶煙火有民間廠商無人機表演，總統蔡英文也南下嘉義觀禮，卻遭爆料“無人機國家隊”成員台灣希望創新公司無人機使用中國制零件，衍生資安與國安疑慮。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委兼發言人翁柏宗今天（9日）說，2020年4月10日台灣希望創新公司已經取得兩款無人機的型式認證，射頻管制器材型式認證沒有限制零件是中國制與否，射頻管制重點是怕電波干擾，是怕發射的參數產生電波干擾。

翁柏宗在NCC例行記者會說，這款無人機所使用的2.4GHZ、5.8GHZ都是不需要執照（unlicensed）的頻段，且屬低功率。不過，通訊模組需要做型式認證，台灣希望創新公司已於2020年4月10日取得兩款無人機的型式認證。

中央社署名鄭鴻達今天報道稱，對於國慶焰火晚會無人機表演疑使用中制產品，國科會主委吳政忠說明，初步了解廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國制，而關鍵的零組件如導航、飛控等芯片為歐美製，初判應無資安疑慮。

國民黨立委魯明哲昨天於立法院質詢時，質疑今年國慶焰火晚會，是由無人機國家隊成員“台灣希望創新公司”主導的無人機表演，但其無人機是中國公司高巨創新的產品，恐有資安、國安疑慮。

民進黨立委張廖萬堅、何欣純先後關切國慶焰火晚會的無人機資安議題，詢問是否有紅色供應鏈滲透無人機國家隊的疑慮，以及未來要如何建立無人機的資安驗證制度。

據吳政忠說明，無人機主要的關鍵零組件有通訊軟件、導航芯片、飛控芯片與全球定位系統等，這些部分比較可能會有資安考量，至於無人機的馬達、電池、外殼等，則較無資安疑慮。

吳政忠說，行政院長蘇貞昌昨天已指示政委羅秉成與他一起了解此案，目前根據廠商說明，台灣希望創新公司此次的無人機產品，只有馬達、電池、外殼為中國制。

關於建立資安驗證機制，吳政忠說，數位發展部電信技術中心將介接國際標準，未來針對無人機的導航芯片、飛控芯片、全球定位系統甚至整機，都有必要建立資安檢測機制。